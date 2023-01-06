Trabzonspor sahasında geçit vermedi

TRABZON - Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 13 iç saha maçında 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibi, ligde 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken Avrupa'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçı galibiyetle tamamladı.

Sadece 5 gol yedi

Trabzonspor, 13 iç saha maçının 10'unda gol yemedi. Bordo-mavililer, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 5 gol gördü.

Karadeniz ekibi, kendi evinde ligde 8 maçta 4 gol, Avrupa'da ise 4 maçta 1 gol yedi.

Ligdeki maçlar

Trabzonspor, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yenen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Daha sonra Arabam.com Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0, Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

Ligde 29 puanı bulunan bordo-mavililer, iç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak 18 puan elde etti.

- Avrupa kupası maçları

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını da 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros takımını ise 1-0 yenmeyi başardı.

Avrupa'da 4 maçta sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 7 gol atarken 1 gol yedi.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.