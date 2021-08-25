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Trabzonspor, Roma’da zafer peşinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda 2-1’in rövanşında yarın İtalya'nın Roma takımına konuk olacak olan Trabzonspor, zorlu deplasmandan zaferle ayrılmak istiyor.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:26
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Trabzonspor, Roma’da zafer peşinde

Trabzon’da oynanan ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, yarın deplasmanda güçlü rakibi karşısından zaferle ayrılarak Avrupa’da yoluna devam etmeyi hedefliyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

11’DE DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile yeni transfer Stefano Denswil bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk maçtaki 11’inde değişiklikler yaparak sol bekte İsmail’in yerine Trondsen’e, orta sahada Berat’ın yerine Siopis’e ve forvet hattında ise Djaniny’in yerine Cornelius’a forma vermesi bekleniyor.

AVRUPA KUPALARINDA 139’UNCU RANDEVU

Trabzonspor, yarın Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 139’uncu maçına çıkacak. Bordo-mavililer,  geride kalan 138 maçta 50 galibiyet ve 52 yenilgi alırken, 36 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmada rakip fileleri 177 kez havalandırırken, kalesinde ise 190 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan- Peres, Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius

SAKAT: Dorukhan

CEZALI: Yok

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans LigiTrabzonsporRomaFutbol
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