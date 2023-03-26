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Trabzonspor olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı

Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

26 Mart 2023 Pazar 17:56
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Trabzonspor olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı

Trabzon (AA)

Bordo-mavili kulübün Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunun ikinci günü, Ertuğrul Doğan'ın konuşmasıyla başladı.

Doğan, Trabzonspor'un sadece Trabzon'dan ibaret olmadığını belirterek, "Trabzonspor, efsane başkanımız Şamil Ekinci'nin de dediği gibi kökleri Trabzon'da, dalları bütün dünyaya yayılmış çınar ağacıdır. Bu ağacın gölgesinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu kürsüden dalları Mardin'e, Antalya'ya, Ağrı'ya, Niğde'ye, İstanbul'a, Urfa'ya, Artvin'e, Berlin'e, Paris'e, Tokyo'ya, New York'a, hatta Papua Yeni Gine'ye kadar uzanmış armaya sevdalı tüm bordo mavi yüreklere selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un bir spor kenti olduğunu, spor geçmişinin 1900'lü yıllara dayandığını ifade eden Doğan, "Bu köklü geçmiş 2 Ağustos 1967'de birleşerek Trabzonspor'umuzu kurmuştur. O tarihten itibaren ülkede futbol artık eskisi gibi olmayacaktı. Önce İkinci Lig şampiyonluğunu kazanan, ardından Anadolu ihtilalini gerçekleştirerek Birinci Lig şampiyonluğunu ilk kez İstanbul dışına taşıyan bu kadim şehrin çocukları, 56 yıldır alın teriyle başarı hikayeleri yazmış, tertemiz kupaları müzemize taşımıştır." diye konuştu.

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyon başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Nisan 2018'de göreve geldiğimizde, kulübümüzün durumu ortadaydı. Finansal manada bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımımızı yarışın içerisinde tutmak kolay olmadı. Zor yollardan geçtik ancak camiamızın da sonsuz desteğiyle engelleri aşmayı bildik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bunlardan biri 10 yıl sonra gelen sekizinci şampiyonluğumuzun kupasıydı. Bu sezon eleştirilerinize hak veriyorum. Maalesef şampiyonluktan sonraki süreci doğru yönetmekte bazı temel eksikliklerimiz oldu. Bugün artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak kadro oluşturmanın zamanı."

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporOlağanüstü Genel Kurul
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