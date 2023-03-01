Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.322,65
ALTIN
1.115,82
DOLAR
18,89
STERLİN
22,63
EURO
20,12
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları...
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel Alacak
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel...
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul genelindeki 131 adet reklam panosu kiraya verilecek
İstanbul genelindeki 131 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor öğrencilere 11 bin 461 forma hediye ediyor

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan tarafından #HediyeFormaChallenge kapsamında satın alınan 11 bin 461 formanın öğrencilere dağıtımına başlandı.

01 Mart 2023 Çarşamba 16:51
Trabzonspor öğrencilere 11 bin 461 forma hediye ediyor

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın alıp başlattığı #HediyeFormaChallenge'a katılan ve 11 bin 461 forma satın alan asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın hediyeleri öğrencilere verildi.
2022-2023 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini tamamlayan öğrencilere yönelik başlatılan ancak deprem felaketi nedeniyle ertelenen #HediyeFormaChallenge kampanyası kapsamında Doğan tarafından hediye edilen 11 bin 461 bordo-mavili formanın dağıtımı, Arsin ve Yomra ilçelerinde devam ediyor.
Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği yapılarak Arsin Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenler tarafından deprem bölgesinden gelen çocuklar için düzenlenen tiyatronun ardından formalar, Trabzon Yomra Fen Lisesi ve Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu'nda dağıtıldı.
Yomra ve Arsin'deki diğer ilk ve orta dereceli okullarda ise dağıtım sürdürülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporDepremçocukForma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe deplasman yasağı kararına karşı yürütmenin durdurulması için başvuracak
Fenerbahçe deplasman yasağı kararına karşı yürütmenin durdurulması için başvuracak
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz
NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet
NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet
Milli motosikletçiler Toprak, Can ve Bahattin, Endonezya'da piste çıkacak
Milli motosikletçiler Toprak, Can ve Bahattin, Endonezya'da piste çıkacak
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet istifa etti
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet istifa etti
Arkas Spor, Fenerbahçe maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak
Arkas Spor, Fenerbahçe maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak
Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunu getiren ok, depremzedeler yararına 200 bin liraya satıldı
Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunu getiren ok, depremzedeler yararına 200 bin liraya satıldı
Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu
Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi