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Trabzonspor-Monaco: 4-0

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 4’üncü maçında sahasında Monaco ile karşılaşan Trabzonspor, 4-0 galip geldi. Bordo-mavililer bu sonuçla gruptaki puanını 9’a çıkardı.

14 Ekim 2022 Cuma 00:21
Trabzonspor-Monaco: 4-0

4’üncü dakikada Trabzonspor’da orta alandaki Bartra, sol kanada Hamsik’e uzun pas verdi. Topu alan Hamsik, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Bardhi’ye aktardı. Bu oyuncunun kaleye doğru isabetsiz vuruşunda top sağdan dışarı çıktı.

10’uncu dakikada Monaco atağında sol kanatta topla buluşan Golovin’in Trabzonspor kalesine ilerleyişini Djanny kayarak engelledi. 

13’üncü dakikada ani gelişen Monaco atağında, kaleye ilerleyen Embolo’nun ceza yayı üzerinden çektiği şutunu Uğurcan yükselip dışarı çıkardı.

38’inci dakikada orta alanda Trabzonspor paslaşmasında ileri çıkan Gbamin’in ceza sahası dışından kalenin sağına doğru yerden şutunu kaleci Nübel parmaklarının ucuyla dışarı çıkardı.

43’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Monaco’da kaleci Nübel’in ileri şutunda top ceza sahası içindeki Sarr’a çarparak kendi kalesine gitti: 1-0.

48’inci dakikada Bakasetas’ın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

57’nci dakikada Trabzonspor’da Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta top barajı yerden aşarak ağlarlu buluştu: 3-0.

68’inci dakikada Trabzonspor’da Bakasetas’ın orta alandan Monaco ceza sahasına doğru uzak pas attı. Topu alan sol kanattaki Trezeguet’in ceza sahası içinde kalenin sağına doğru vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak filelere gitti: 4-0.

Karşılaşma Trabzonspor’un 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

AVCI’DAN ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco karşısına Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan Kasımpaşa maçından farklı bir kadroyu sahaya sürdü. Avcı savunmada Vitor Hugo ve Larsen’i kulübeye çekerken, Yusuf Yazıcı, Trezeguet ve Siopis’i de yedekler arasına aldı. Bordo mavililerde tedavileri süre Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan kadroda yer almadı. Bordo-mavililerde ayrıca Monaco ile oynanan ilk karşılaşmada kırmızı kart gören Maxi Gomez, ikinci müsabakada cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

HÜSEYİN TÜRKMEN SÜRPRİZİ

Trabzonspor’da geçen sezonun 33’üncü haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan kas yaralanması nedeniyle uzun süre tedavi gören Hüseyin Türkmen, Monaco maçının sürpriz ismi oldu. Geçtiğimiz aylarda tedavisi tamamlanıp idmanlara çıkmaya başlayan Türkmen, 2022-23 sezonundaki ilk maçına Monaco karşısında çıktı.

MONACO’DA MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN SAKATLIK

Misafir ekip Monaco’da karşılaşma öncesi ısınma sırasında ilk 11’deki Badiashile sakatlık yaşadı. Teknik direktör Philippe Clement, maça dakikalar kala Badiashile yerine Sarr’ı kadroya dahil etti.

HUGO’DAN SÜRPRİZ GOL

Trabzonspor’da bu sezon inişli çıkışlı performansıyla tartışılan ve Monaco maçına yedek kulübesine başlayan Vitor Hugo, karşılaşmanın 46’nci dakikasında Hüseyin Türkmen’in yerine oyuna girdi. Hugo, maça girdikten 2 dakika sonra Trabzonspor’un serbest vuruşunda ceza sahası içindeki sürpriz golüyle maçın kaderini değiştiren oyunculardan oldu. Hugo, Monaco karşısında bu sezon bordo-mavili formayla ilk golünü de kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi H GrubuUEFA Avrupa LigiTrabzonsporMonacoFutbol
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