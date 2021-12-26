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Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-0 

Trabzonspor, evinde Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

26 Aralık 2021 Pazar 11:37
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Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-0 

TRABZON (DHA) 

Spor Toto Süper Lig'in 19’uncu haftasında Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Bordo mavililer bugünkü karşılaşmadan 1 puan alarak 2021-22 sezonunun ilk devresini 46 puanla zirvede kapattı. Ligin 3'üncü sırasındaki Medipol Başakşehir ise 33 puana yükseldi.

19'uncu dakikada Dorukhan’ın ceza sahası dışından vurduğu şutta top üst direkten dışarı gitti.

34'üncü dakikada serbest vuruşta Visca sağ ayağıyla yakın köşeye doğru çok sert vurdu, kaleci Uğurcan topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

47'nci dakikada sağ kanattan Visca'nın ters tarafa uzun gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen, son çizgide doğru inerken kale alanı sol çaprazından sol ayağıyla yakın köşeye vurdu, top auta çıktı. 

62'ncı dakikada Abdülkadir Ömür’ün şutunda top kalecide kaldı.

66'ncı dakikada Başakşehir’de Okaka’dan pası alan Guldbransen soldan şut denedi, savunmaya çarpan top Uğurcan'da kaldı

88'inci dakikada Başakşehir'in sol kanattan Visca'yla kullandığı kornerde kale alanı önünde Okaka kafayı vurdu, Denswil'e çarpan topu çizgi üzerinde Uğurcan kontrol etti

90+2'nci dakikada Peres'in sağ kanattan yaptığı ortayı Koita kafayla Bakasetas'a indirdi. Bu oyuncu tek pasla tekrar Koita'yı gördü. Koita'nın sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMedipol Başakşehir
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