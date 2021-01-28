Trabzonspor kupasını aldı

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Kupa sevincini tribündeki az sayıdaki Trabzonlular ile kutlayan futbolcular, tribünün önüne giderek karşılıklı tezahüratlar yaptı. Bordo-mavililer bununla birlikte Süper Kupa’yı 2’nci kez müzesine götürmüş oldu. Eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da 7 kez kazanan bordo-mavililer, toplamda 9 kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

ABDULLAH AVCI OMUZLARDA

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Trabzonsporlu futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı’yı omuzlara alarak havaya attı. Öte yandan kupa seremonisinde geçtiğimiz hafta ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olan genç futbolcu, kupanın sevincini maçın bitiş düdüğünün ardından yeşil zemine gelerek arkadaşlarıyla kutladı. Trabzonsporlu futbolcular, Abdülkadir Ömür’ü alkışlarla karşılarken, uzun süre takım arkadaşlarının lehine tezahüratlarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: Süper Kupa'ya yakışır bir maç oldu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Kupa'ya yakışır bir maç olduğunu ifade etti.

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'ya uzandığı müsabakanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun kendilerine şanslı geldiğini kaydeden başkan Ağaoğlu, "Seviyoruz bu stadı. 4'üncü kupamızı aldık. Tabii işin esprisinin ötesinde güzel bir maç oldu, Süper Kupa'ya yakışır bir maç oldu. İdare açısından o konuşacak olursak o konuyla alakalı rezervemi koyuyorum. Güzel bir maç oldu, güzel mücadele oldu. Her iki takımın oyuncularını da kutlamak gerekiyor. Bu soğuk havada, bu şartlara rağmen çok iyi mücadele ettiler. Hava soğuk, kar yağıyor, zemin çok kaygandı. Büyük bir özveriyle mücadele ettiler. Bizim takım da her gün üzerine koyarak gidiyor, hemen hemen bütün oyuncularımız üzerine koyarak gidiyor. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. 3 günde bir maç oynuyor bütün takımlar. Lig arasıymış bu bir haftalık ara. Bu bir haftayı bile değerlendiremedik biz. İnşallah fazla sıkıntı yaşamadan, fiziksel bir problem yaşamadan ligin sonunu getirir takımlar. Hiç alışkın olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Ülke insanın tek eğlencesi futbol. Sokağa çıkma yasağının olduğu, pandemiden dolayı sinemaların, tiyatroların, konser salonlarının, tüm eğlence mekanlarının kapalı olduğu bir süreç içerisinde 3 günde bir oynanan maç insanların tek eğlencesi haline geldi. Bu süreci bu şekilde inşallah fazla sıkıntı, sakatlık yaşamadan tüm takımlar tamamlar diye temenni ediyorum" diye konuştu.

"TRANSFER DÖNEMİ DAHA BİTMEDİ"

Trabzonspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen soruya Ağaoğlu, şu yanıtı verdi: "Daha bitmedi, transfer dönemi bittiği zaman inşallah hep birlikte değerlendiririz. Hocamız onu (İrfan Can Kahveci talebi) espri anlamında söyledi, o şekilde değerlendirelim. Trabzonspor Kulübü'nün 8-10 milyon Euro verebilecek bir finansal yapısı yok. Bunu herkes biliyor. İrfan Can Kahveci ile Edin Visca, Trabzonspor'un gündeminde değil. Kadroya dahil olacak oyuncular ile ihtiyaçla ilgili soruları hocaya yöneltebilirseniz çok daha doyurucu cevaplar alırsınız. Süreç bitmedi, bittikten sonra konuşuruz bunu" diyerek sözlerini noktaladı.

Nihat Özdemir: Trabzonspor'u kutluyorum, iyi bir futbol oynayarak kazandılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “İki takımı da tebrik ediyorum. Soğuk ve kar yağışı altında iyi bir futbol seyrettirdiler. Trabzonspor’u kutluyorum, iyi bir futbol oynayarak kazandılar” dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor’un 2-1 kazandığı Süper Kupa maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, “İki takımı da tebrik ediyorum. Soğuk ve kar yağışı altında iyi bir futbol seyrettirdiler. Hepsini kutluyorum. Trabzonspor başkanını, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyetini, sporcularını kutluyorum. İyi bir futbol oynayarak kazandılar. Kupayı müzelerine götürdüler. 2019-2020’nin son kupasıydı. Hedefimiz Katar’da oynatmaktı ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelemek istediler. Bu hava şartlarını tahmin etmiyorduk, çok önceden tespit etmiştik tarihi. Stadımızı da çok beğendim. Bu havaya rağmen futbol oynamaya elverişli bir zemindi. Yapmış olduğumuz rüzgar panelleri sayesinde bu rüzgarlı havaya rağmen iyi bir ortam sağlayarak maçı oynadılar. Bütün futbolcuları kutluyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI OLAN BİR STADYUMU, BÜTÜN DÜNYA KAMUOYUNA GÖSTERMİŞ OLACAĞIZ”

“Biz stadımızdan emindik” diyen başkan Özdemir, “Bir defa denemiştik daha önce biliyorsunuz Türkiye Kupası finalinde. Orada da sınıfı geçmişti. Bugün yine bu hava şartlarında ve bu panellerden sonra Şampiyonlar Ligi finalinde de ki seyircili oynayacağız inşallah; orada da Türkiye’nin yüz akı olan bir stadyumu, bütün dünya kamuoyuna göstermiş olacağız” açıklamasında bulundu.