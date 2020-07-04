Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Trabzonspor, kritik Galatasaray deplasmanında
Trabzonspor, kritik Galatasaray deplasmanında
Galatasaray'ın zor sınavı
Galatasaray'ın zor sınavı
Atmaca, envantere girmeye hazırlanıyor
Atmaca, envantere girmeye hazırlanıyor
Bardabas Aktivite Kutusu ile Tanışın
Bardabas Aktivite Kutusu ile Tanışın
Etkisiz hale getirilen terörist, gri listede çıktı
Etkisiz hale getirilen terörist, gri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor, kritik Galatasaray deplasmanında

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, 30'uncu hafta maçında yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:58
0 Okunma
Trabzonspor, kritik Galatasaray deplasmanında
Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile Galatasaray kritik randevuda İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Ligde 60 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, 52 puanla 4'üncü sırada bulunan ve şampiyonluk umutları iyice azalmış durumda olan Galatasaray'ı yenerek evine kayıpsız dönmeyi istiyor.

İSTANBUL'A KAYBETMİYOR

Son iki haftada kaybettiği 4 puanla taraftarlarını üzen Trabzonspor, İstanbul ekiplerine karşı ise 510 gündür kaybetmiyor. Karadeniz temsilcisi, geçen sezonun 21'inci haftasında 10 Şubat 2019'da Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul takımlarına galibiyet izni vermedi. Bordo-mavililer, 12 lig maçında rakipleri karşısında 4 mücadeleden galibiyet, 8 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

ÇİMŞİR'İN YENİLGİSİZLİK SERİSİ

Trabonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in başarısı da dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, 2 Ocak'ta göreve gelen 41 yaşındaki teknik adamla 12 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Diğer taraftan Trabonspor, bu sezon deplasmanda en başarılı takım konumunda. Bu sezon deplasmandaki tek mağlubiyetini 23 Eylül 2019'da Demir Grup Sivasspor'a karşı 2-1'lik skorla alan bordo-mavililer, sonraki haftalarda dış sahada kaybetmedi. Trabzonspor, deplasmanda çıktığı 14 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

3 İSİMDEN İYİ HABER

Bordo-mavililer için sezonun en önemli virajlarından olan Galatarasay karşılaşması öncesi sakat futbolculardan gelen iyi haberler camianın moralini düzeltti. Kart cezalıları Portekizli oyuncu Jaoa Pereira ile İranlı stoper Majid Hosseni'nin forma giyemeyeceği Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle İstanbul'da oynayıp oynamayacakları belirsiz olan Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme'de Karadeniz ekibi için sevindirici gelişmeler yaşandı. Son taktik antrenmanda zaman zaman takımla birlikte çalışan üç futbolcunun dev mücadelede forma giyebilecekleri belirtildi. Trabzonspor'da Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları ise devam ediyor.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i şöyle:

Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGalatasaraySüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın zor sınavı
Galatasaray'ın zor sınavı
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: 0-1
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: 0-1
Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır
Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır
Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde
Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde
Süper Lig'de yarın
Süper Lig'de yarın
Bayern Münih, Sane'yi resmen açıkladı
Bayern Münih, Sane'yi resmen açıkladı
Hem milli takım, hem de kulüpler için en doğru kararı alacağız
Hem milli takım, hem de kulüpler için en doğru kararı alacağız
Başakşehir, Antalyaspor’a hazırlanıyor
Başakşehir, Antalyaspor’a hazırlanıyor
Deplasmanlarda Özer Hurmacı atıyor, Bursaspor kazanıyor
Deplasmanlarda Özer Hurmacı atıyor, Bursaspor kazanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı