Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1112
ALTIN
504.262
DOLAR
8.3508
STERLİN
10.8097
EURO
9.7324
Seferihisar açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Seferihisar açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem
Buse, 9,5 saat sonra kurtarıldı
Son Dakika
Buse, 9,5 saat sonra kurtarıldı
14 saat sonra mucize kurtuluş
Son Dakika
14 saat sonra mucize kurtuluş
15.5 saat ve ardından gün ışığı
Son Dakika
15.5 saat ve ardından gün...
HEPSİ ORAYA KOŞTU!
Son Dakika
HEPSİ ORAYA KOŞTU!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor - Kasımpaşa: 3-4

Süper Lig'in 7’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’ya 4-3 mağlup oldu.

31 Ekim 2020 Cumartesi 08:30
1 Okunma
Trabzonspor - Kasımpaşa: 3-4

Süper Lig'in 7’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’ya 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde galibiyet hasretini 4’e çıkaran Trabzonspor kötü gidişatını sürdürürken, Kasımpaşa ise 2 maçlık beraberlik serisinin ardından galibiyete uzandı.

8’inci dakikada Edgar’ın savunmadan uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayının gerisindeki Tirpan’ın önünde kaldı, onun kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Uğurcan’ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

17’nci dakikada Nwakaeme’nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

23’üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında Nwakaeme rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası yayının hemen önündeki Serkan’a çıkardı. Onun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

28’inci dakikada savunmadan seken topla ceza sahası yayının üzerinde buluşan Kamil Ahmet’in gelişine kaleye gönderdiği top üstten dışarıya çıktı.

31’inci dakikada Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası yayına çıkardığı pasta topla buluşan Nwakaeme’nin kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın solundan ağlara gitti: 2-1.

37’nci dakikada Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği aşırtma şut az farkla üstten auta gitti.

38’inci dakikada Baker’in orta sahadan sol çapraza gönderdiği pası yakalayan Nwakaeme rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girip altıpas çizgisinin önünden vuruşu yaptı ve meşin yuvarlak Ramazan’ın solundan ağlarla buluştu: 3-1.

41’inci dakikada Kamil Ahmet ceza sahası yayının üzerinden çıkarken araya giren Yusuf kaptığı topla ilerleyip kaleci Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

48’inci dakikada Koita’nın ceza sahası yayının hemen solundan kaleye gönderdiği şutta top yandan az farkla dışarıya çıktı.

55’inci dakikada Yusuf’un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği aşırtma şutu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

56’nci dakikada Hodzic ceza sahası sol çaprazından topla birlikte içeri girerken savunmada Serkan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını işaret etti.

58’inci dakikada Aytaç’ın penaltı atışında Uğurcan soluna uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı.

70’nci dakikada Hodzic’in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

74’üncü dakikada sağ kanattan Hajradinovic’in ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Koita’nın kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

79’uncu dakikada sol kanattan Haddadi’nin ortasında penaltı noktası üzerinde topu göğsüyle önüne indiren Koita vuruşunu yaptı ancak Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87’nci dakikada Hadergjonaj’ın ceza sahasına ortaladığı topta Edgar Le’nin müdahalesi sonrası meşin yuvarlak kaleye yöneldi, Uğurcan’ın son dokunuşu yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 3-3.

90+3'üncü Ahmet Oğuz’un pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Koita’nın kaleye gönderdiği sert şut ağlarla buluştu: 3-4.

Karşılaşma 4-3 Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKasımpaşaFutbolSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak
Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Çalımbay: Hedefimiz değişmedi
Çalımbay: Hedefimiz değişmedi
Stjepan Tomas: Gözümüz yukarılarda
Stjepan Tomas: Gözümüz yukarılarda
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar
FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti
FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Tamer Tuna ayrılığını açıkladı
Tamer Tuna ayrılığını açıkladı
Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain: 0-2
Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain: 0-2

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma