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Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4

Süper Lig'in 33’üncü haftasında Trabzonspor, sahasında öne geçtiği maçta İttifak Holding Konyaspor’a 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla Trabzonspor şampiyonluk şansını kaybetti.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:17
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Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4

6’ncı dakikada Alper’in pasında ceza sahası yayının solunda topla buluşan Ömer Ali’nin şutunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

7’nci dakikada Kamil Ahmet’in pasında sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10’uncu dakikada Abdülkadir’in indirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Ekuban dönerek vuruşunu yaptı ancak Ertuğrul meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

12’nci dakikada Ekuban’ın savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Sörloth’un kaleciyi geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşla kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

27’nci dakikada Jonsson'un pasında savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'den sıyrılan Milosevic'in karşı karşıya şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Ömer Ali tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

42’nci dakikada sol kanattan Ömer Ali’nin ortasına altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Bajic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan’ın müdahalesine rağmen ağlar gitti: 1-1.

44’üncü dakikada Ekuban’ın sağ kanattan kaleye gönderdiği top savunmadan geri döndü, ceza sahası yayının hemen önünde Ndiaye önüne düşen meşin yuvarlağı gelişine kaleye gönderdi ancak top yandan auta çıktı.

45+2’nci dakikada sağ çaprazdan Skubic’in ortasında Novak’a çarpan top kaleye yöneldi, Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52’nci dakikada sağ çaprazdan Abdülkadir Ömür’ün kaleye gönderdiği sert şutta Ertuğrul yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

53’üncü dakikada Uğur Demirok’un ceza sahası solunda Sörloth’a yaptığı faul sonrası hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

56’ncı dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Sörloth’un yerden köşeye vuruşunda meşin yuvarlak Ertuğrul’un solundan ağlara gitti: 2-1.

61’inci dakikada sağ kanattan Guilherme’nin ortasına arka direkte topa iyi hareketlenen Novak’ın altı pas içerisinden gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

67’nci dakikada Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği top az farkla soldan dışarıya çıktı.

74’üncü dakikada Novak’ın ceza sahası yayının soluna çıkardığı topta Ndiaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak hakem Atilla Karaoğlan pozisyonun öncesinde topun Ekuban’ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

81’inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Shengelia’nın doğrudan kaleye gönderdiği sert şut kaleci Uğurcan’ın solundan ağlara gitti: 3-2.

87’nci dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Shengelia Da Costa’nın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

88’inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Skubic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-3.

90’ıncı dakikada Shengelia’nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4.

Karşılaşma 4-3 İttifak Holding Konyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKonyasporSüper LigFutbol
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