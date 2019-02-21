Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101971
ALTIN
229.389
DOLAR
5.3283
STERLİN
6.9486
EURO
6.0377
Trabzonspor, Göztepe deplasmanında çıkış arıyor
Trabzonspor, Göztepe deplasmanında çıkış arıyor
Zararlı böcekler rulo çimlerin ömrünü kısaltıyor 
Zararlı böcekler rulo çimlerin ömrünü...
Oltu'da kar çiçekleri açtı
Oltu'da kar çiçekleri açtı
Para-taekwondocular Mısır'da zirvede
Para-taekwondocular Mısır'da zirvede
Otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi
Otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi...
Flaş Haber
Mersin'de feci kaza
Kapat

Trabzonspor, Göztepe deplasmanında çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig’de son iki maçını kazanamayan Trabzonspor, yarın deplasmanda konuk olacağı Göztepe karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor, Göztepe deplasmanında çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig’de son iki maçını kazanamayan Trabzonspor, yarın deplasmanda konuk olacağı Göztepe karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:20
0 Okunma
Trabzonspor, Göztepe deplasmanında çıkış arıyor

Ligde Galatasaray’ın ardından Aytemiz Alanyaspor’a da mağlup olarak son iki maçından puan çıkaramayan Trabzonspor, 23’üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak iki hafta sonra 3 puanla tanışmayı ve yeniden üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor. Bornova Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

KARAMAN’DAN İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Onazi, Pereira ile Ibanez’in sakatlıkları bulunuyor. Yine tedavileri devam eden Uğurcan ile Amiri’nin durumları yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11’inden farklı olarak sol bekte Amiri’nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak’a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlarda takımla çalışamayan Abdülkadir Ömür’ün yerine ise Abdulkadir Parmak’a görev vermesi bekleniyor.

GÖZTEPE İLE 22’NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de oynayacakları maçla birlikte ligde 22’nci kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 21 lig karşılaşmasında Trabzonspor’un 8, Göztepe’nin 4 galibiyeti bulunuyor. 9 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR'UN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak- Sosa, Yusuf- Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Ibanez (Uğurcan, Amiri belirsiz)

CEZALI: Yok

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGöztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Para-taekwondocular Mısır'da zirvede
Para-taekwondocular Mısır'da zirvede
Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu
Büyük Beşiktaş Yürüyüşü Platformu kendini tanıttı
Büyük Beşiktaş Yürüyüşü Platformu kendini tanıttı
Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
“Alanyaspor mağlubiyeti ve sergilenen futbol bizi mahcup etti”
“Alanyaspor mağlubiyeti ve sergilenen futbol bizi mahcup etti”
"Amacımız Beşiktaş değerleriyle büyüyecek çocuklar yetiştirmek"
"Amacımız Beşiktaş değerleriyle büyüyecek çocuklar yetiştirmek"
Kadıköy'de 2 puan bırakmak zorunda kaldık
Kadıköy'de 2 puan bırakmak zorunda kaldık
Şampiyon Fenerbahçe Beko
Şampiyon Fenerbahçe Beko

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ