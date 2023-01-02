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Trabzonspor, Giresunspor’a 5 eksikle hazırlanıyor

02 Ocak 2023 Pazartesi 14:03
Trabzonspor, Giresunspor’a 5 eksikle hazırlanıyor

TRABZON - 2023 yılının ilk maçında Süper Lig’in 17’nci haftasında Bitexen Giresunspor’u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Vavacars Fatih Karagümrük’e 4-1’lik skorla mağlup olarak 2022 yılına hüsranla veda eden bordo-mavililer, 2 günlük iznin ardından 2023 yılının ilk karşılaşması olan Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sabah erken saatlerde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik heyetle toplantı yapan bordo-mavili oyuncular, idmana 1 saat rötarlı başladı. İdman öncesinde takımın Makedon oyuncusu Enis Bardhi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AVCI’DAN YENİ YIL TEBRİĞİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, idman öncesinde gazetecilerin yanına gelerek yeni yıl tebriğinde bulundu. 2023’ün Trabzonspor’a başarılar getirmesi dileğinde bulunan Avcı, sonrasında takımının başına geçerek çalışmalara katıldı.  

DENSWIL VE SERKAN KISMİ ÇALIŞTI

Bordo-mavililerin sabah idmanında kas yaralanması geçiren Denswil ile sol diz menisküsündeki yırtık nedeniyle Serkan Asan takımla birlikte kısmi çalışma yaptı. Yusuf Erdoğan da takımdan ayrı olarak fitness salonunda çalıştı.  

TAKIMDA 5 EKSİK

Sabah idmanında ayrıca sol aşil tendinitindeki ağrı nedeniyle Hüseyin Türkmen, sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle Dorukhan Toköz, sol köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle Edin Visca ve gribal enfeksiyon geçiren Naci Ünüvar takıma katılmadı. Ülkesinde olan Marek Hamsik de izinli olduğu için idmana gelmedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGiresunspor Maçı
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