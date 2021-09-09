Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1444.67
ALTIN
488.79
DOLAR
8.4585
STERLİN
11.7304
EURO
10.0210
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel...
Arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu ihaleyle satılacak
Arpa tohumu ve ekmeklik...
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi yapılacak
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi...
Küspe kurutma tesisi yapım ihalesi
Küspe kurutma tesisi yapım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

09 Eylül 2021 Perşembe 13:46
6 Okunma
Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

İSTANBUL - Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle: 

11Eylül Cumartesi 

17:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor  (Ümit Öztürk)

17:00 İttifak Holding Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)

20:00 Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)

20:00 Yukatel Kayserispor  - Kasımpaşa (Yasin Kol)

12 Eylül Pazar 

17:00 Fenerbahçe  - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)

17:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)

20:00 Trabzonspor  - Galatasaray (Ali Palabıyık)

20:00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)

13 Eylül Pazartesi 

20:00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (Suat Arslanboğa)

20:00 Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor (Zorbay Küçük)

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGalatasaray MaçıAli Palabıyık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor
Trabzonspor 9 oyuncu ile transfer dönemini noktaladı
Trabzonspor 9 oyuncu ile transfer dönemini noktaladı
Finlandiya - Türkiye: 3-2
Finlandiya - Türkiye: 3-2
8 dünya şampiyonu ilk kez aynı ringde
8 dünya şampiyonu ilk kez aynı ringde
Yeni Malatyaspor, Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor, Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı
'Gelmem için bana yalvaranlar, şimdi git diyor'
'Gelmem için bana yalvaranlar, şimdi git diyor'
Hollanda - Türkiye: 6-1
Hollanda - Türkiye: 6-1
Avrupa Motokros Şampiyonası’nda zafer De Bortoli’nin
Avrupa Motokros Şampiyonası’nda zafer De Bortoli’nin
Genç Türk sporcular dünya şampiyonasından madalyayla döndü
Genç Türk sporcular dünya şampiyonasından madalyayla döndü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma