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Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30’uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30’uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

23 Nisan 2019 Salı 14:33
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Onazi ve izinli olan Hüseyin Türkmen katılmadı. Antrenmanda koşunun ardından pas çalışması yapan bordo mavili ekip, antrenmanın son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

ANTRENMANA ZİYARET

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentte öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencileri de tesisleri ziyaret edip, antrenmanı izledi. Öğrenciler, yoğun ilgi gösterdiği futbolcular ve teknik heyetle antrenman öncesi anı fotoğrafı çekildi. Öğrenciler beraberinde getirdikleri bordo mavili formaları da futbolculara imzalattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçeHazırlık
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