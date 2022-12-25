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Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 26’ye yükseltirken, rakibi Fenerbahçe 29 puanda kaldı.

25 Aralık 2022 Pazar 10:28
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

TRABZON (DHA)

3’üncü dakikada sol kanattan kontra atağa çıkan Trabzonspor’da Trezeguet, ceza sahası içinde kaleci Altay’la karşı karşıya aldı. Trezeguet’in kaleye doğru vuruşunda top kaleci Altay’a çarparak dışarı çıktı.

12’nci dakikada orta sahadan ilerleyen İrfan Can, ceza sahasının solun doğru pasını verdi. Ceza sahası içinde topu karşılayan King’in kalenin sağına vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

15’inci dakikada sağ kanattan ilerleyen Visca, ceza sahasına doğru topu gönderdi. Topu ceza sahası içinde karşılayan Maxi Gomez’in vuruşunda top, Gustavo’nun ayağına çarparak kaleden uzaklaştı

36’ncı dakikada ceza sahası dışından topla ilerleyen Ferdi, ceza sahası içinde sağ çaprazdan topu kaleye doğru gönderdi. Geriden yetişen Vitor Hugo, Ferdi’nin ayağından çıkan topu kayarak dışarı çıkardı.

44’üncü dakikada Trabzonspor atağında topla sağ kanattan ilerleyen Visca, kalenin uzak köşesine ortaladı. Hugo’nun kale önünde havalanarak topa kafa vuruşunda kaleci Altay topu yakaladı.

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61’inci dakikada topla ilerleyen Bakasetas’ın pasında topu ceza sahası içinde Gomez aldı. Sol çaprazdan sağ ayağıyla topu kaleye şut çeken Gomez’in vuruşunda top kaleci Altay’ın solundan geçerek filelere gitti: 1-0.

71’nci dakikada sağ kanattan Edin Visca’nın ceza yayına gönderdiği topa Trezeguet'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

85’inci dakikada soldan hücuma çıkan Umut Bozok’un yakın mesafeden vuruşunda top sol köşeden dışarı çıktı.

90+10'uncu dakikada hücuma geçen Trabzonspor’da Djaniny’nin ara pasında ceza sahasına giren Trezeguet’in soldan vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşma, Trabzonspor’un 2-0 galibiyetiyle tamamlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçe
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