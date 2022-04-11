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Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışta

11 Nisan 2022 Pazartesi 16:36
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışta

TRABZON - Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük’ü konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı.

Süper Lig’in 33’üncü haftasında 72 puanla şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, 15 Nisan Cuma günü Vavacars Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Şampiyonluğa giden yolda kritik öneme sahip müsabakanın biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan 38 bin 742 biletin yaklaşık yüzde 83’lük kısmı 5 dakika içerisinde tükendi.

15 Nisan Cuma günü saat 20.30’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Platinum: 2.000 TL

VIP Gold: 1.500 TL

VIP Silver: 1.000 TL

Batı: 400 TL

Doğu: 350 TL

Fırtına: 200 TL

Kale Arkası: 150 TL

VIP Platinum: 3.250 TL

VIP Gold: 2.500 TL

VIP Silver: 1.750 TL

Batı: 750 TL

Doğu: 650 TL

Fırtına: 450 TL

Kale Arkası: 350 TL

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFatih Karagümrük Maçı
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