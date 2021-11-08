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Trabzonspor, ezeli rakiplerine fark attı

Spor Toto Süper Lig’de 12’nci haftayı namağlup zirvede tamamlayan Trabzonspor, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye fark attı, en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor’un ise 7 puan üzerinde yer aldı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 10:17
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Trabzonspor, ezeli rakiplerine fark attı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk parolasıyla çıktığı Süper Lig’de 2021-22 sezonuna iyi başlayan ve 12’nci hafta itibariyle namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan hanesine yazdırdı. Ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye fark atan bordo-mavililer, en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor’un ise 7 puan üzerinde yer aldı.

GALATASARAY’A 9, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’YE 10 PUAN FARK

Ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, 12 hafta sonunda ezeli rakiplerinden Galatasaray’a 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ise 10 puan fark attı. Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da puan kaybı yaşamasıyla milli araya moralli giren Karadeniz ekibi, elde ettiği puan farkıyla da şampiyonluk yolunda rakipleri karşısında önemli avantaj yakaladı.

SADECE GALATASARAY’A PUAN KAYBETTİ

Bu sezon ilk 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını da oynayan Trabzonspor, yalnızca Galatasaray’a puan kaybetti. Bordo-mavililer ligin 4’üncü haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, yine evinde Fenerbahçe’yi 3-1, deplasmanda ise Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

TRABZONSPOR’DA SEÇİM ZAMANI

Bu arada Trabzonspor Kulübü, 4-5 Aralık 2021 tarihinde seçimli genel kurul yapılacağını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 29’uncu maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde ‘Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon’ adresinde saat 12.00’de yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde ‘Hayri Gür Spor Salonu Trabzon’ adresinde saat 10.00’da yapılmasına karar vermiştir” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigFutbol
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