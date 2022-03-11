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Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

11 Mart 2022 Cuma 14:40
Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

TRABZON - Spor Toto Süper Lig’de 67 puanla ligin lideri olan Trabzonspor, küme düşme potasındaki 27 puanlı Göztepe’yi ağırlayacak. Ligin evinde yenilmeyen tek takımı olan bordo-mavililer, 1 yılı aşan yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29’uncu haftasında şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Biletleri satışa çıktığı gün yüzde 98 oranında tükenen ve yarın Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

SAHASINDA YENİLMEZLİĞİ 1 YILI GEÇTİ

Süper Lig’de rekorlar kırarak şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29’uncu haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Sahasındaki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Karadeniz fırtınası, 368 gündür evinde mağlubiyet yüzü görmedi. 1 yılı aşkın süredir evinde sırtı yere gelmeyen bordo-mavili ekip bu süreçte sahasından 14 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı. Süper Lig’de evinde yenilmezlik serisi sürdüren tek takım olan Karadeniz ekibi, hem serisini sürdürmek hem şampiyonluk kupasına erken kavuşmak için mücadele edecek.

AVCI’NIN GÖZTEPE KARNESİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde 8 kez karşılaştığı Göztepe karşısında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili takımın başında olduğu dönemde boyunca 3 kez Göztepe’yle karşılaşan Avcı, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

AVCI TOMAS’A KARŞI ÜSTÜN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Göztepe’nin yeni hocası Stjepan Tomas, Süper Lig kariyerlerinde 1 kez karşılaştı. Tomas’ın Çaykur Rizespor’da görev aldığı dönem olan 2020-21 sezonunun 13’üncü haftasında karşılaşan teknik adamlardan Abdullah Avcı, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kariyerinde Trabzonspor’a karşı 2 kez kulübede yer alan Hırvat teknik adam, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarının başındayken Trabzonspor’a karşı 2 maçta galip gelemedi. Geçtiğimiz gün sarı kırmızı takımda göreve başlayan Tomas, takımı başında ilk karşılaşmasına yarın çıkacak.

SAVUNMADA MECBURİ ROTASYON

Trabzonspor’da sakatlanan ve tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra Fenerbahçe karşılaşmasından sonra PDFK tarafından 2 maç ceza verilen Tymoteusz Puchacz, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde Puchacz’ın yerine İsmail Köybaşı veya Anders Trondsen’in forma giymesi bekleniyor. Tedavisi devam eden ve kontrol için ülkesine giden Marek Hamsik’in yanı sıra sakatlığı devam eden Vitor Hugo da yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıktan kurtulan ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan Dorukhan Toköz’ün yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde olması bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, İsmail, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius

SAKAT: Hamsik, Hugo

CEZALI: Puchacz

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper Lig
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