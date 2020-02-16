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Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 2-1

Süper Ligin 22'nci haftasında Trabzonspor konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

16 Şubat 2020 Pazar 20:22
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Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 2-1

TRABZON (DHA)

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Sörloth ve Caner Osmanpaşa (KK) atarken, Demir Grup Sivasspor'un tek sayısı Yatabare'den geldi.

4'üncü dakikada sağ kanattan N'Diaye'nin ortasında topla buluşan Sörloth'un ayak içiyle şutunda top ağlara gitti. 1-0.

7'nci dakikada Nwakaeme'nin kullandığı serbest vuruşta topla ceza alanı içine giren Novak'ın şutunu savunma kornere çıkarttı.

35'inci dakikada Guilherme'nin ceza alanına yaptığı ortaya Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Samassa kornere çeldi.

43'üncü dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza alanında topu iyi kontrol eden Sörloth'un şutuna savunmada Caner ayak koydu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

46'ncı dakikada Pereira'nın sol kanattan ortasına Novak kafa koydu, top az farkla auta çıktı.

54'üncü dakikada Pereira'nın sol kanattan ceza alanın yerden gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir'in şutu auta çıktı.

62'nci dakikada gelişen konuk ekibin atağında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Fernando'nun indirdiği topa Mert Hakan ayak koydu, top üstten auta çıktı.

67'nci dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan çıkardı.

77'nci dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.

79'uncu dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Pereira'nın pasında topla buluşan Sörloth'un şutunu kaleci güçlükle çeldi.

80'inci dakikada ceza alanına yapılan ortada Yatabare, kontrol ettiği topu yerden ağlara gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır Yatabare'nin toplu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü vermedi.

87'nci dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci parmakların ucuyla kornere çeldi.

90+2'nci dakikada sağ kanattan topu taşıyan Yasin'in ceza alanına gönderdiği pasında Yatabare'nin şutu ağlarla buluştu. 2-1.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx) - Pereira (xx), Da Costa (xxx), Campi (xxx), Novak (xx), Mikel (xx), N'Diaye (xx), Guilherme (xx) (Dk. 69 Doğan x), Sosa (xx) (Dk. 89 Hüseyin), Nwakaeme (x) (Dk. 34 Abdülkadir Parmak), Sörloth (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (x) - Marcelo (x), Appindangoye (x), Caner (x) (Dk. 49 Camara), Uğur (x)(Dk. 33 Yasin), Mert Hakan (x), Fatih (x), Hakan (x),  Ziya (x) (Dk. 62 Claudemir), Fernando (x), Yatabare (xx)

GOLLER: Dk. 4 Sörloth, Dk. 43 Caner (KK) (Trabzonspor) - Dk. 90+2 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Doğan, Mikel (Trabzonspor) - Marcelo (Demir Grup Sivasspor)

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporDemir Grup Sivassporönce Vatan
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