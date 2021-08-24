Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1469.37
ALTIN
489.58
DOLAR
8.4170
STERLİN
11.5495
EURO
9.8967
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
TSE araç kontrol merkezi kiraya verilecek
TSE araç kontrol merkezi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 2-1

Süper Lig’in 2’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada penaltıdan Bakasetas, 47'nci dakikada Nwakaeme kaydetti. Konuk ekip Sivasspor'un tek golü ise 70'inci dakikada Cofie'den geldi.

24 Ağustos 2021 Salı 09:41
6 Okunma
Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 2-1

4’üncü dakikada sağ kanattan Fajr’ın altıpasın gerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Kayode’nin kafa vuruşunda Uğurcan son anda topu köşeden kornere çeldi.

9’uncu dakikada Hamsik’in ceza sahası yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan auta gitti.

11’inci dakikada sağ kanattan Djaniny pasıyla ceza sahasına giren Gervinho’nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

13’üncü dakikada Nwakaeme’nin şutunda top ceza sahası içerisinde Azubuike’nin eline çarptığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti.

15’inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali’nin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

23’üncü dakikada Uğur’un sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

38’inci dakikada Bakasetas’ın uzaktan sert şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

42’nci dakikada Fajr’ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top üst direğin hemen üzerinden az farkla auta çıktı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

47’nci dakikada Hamsik’in şutunda kaleciden dönen top ceza sahası sol çaprazındaki Nwakaeme’nin önünde kaldı, onun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

60’ıncı dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Hamsik’in doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Ali yumruklayarak uzaklaştırdı.

65’inci dakikada Hamsik’in pasında ceza sahası yayının sağında topla buluşan Abdülkadir Ömür’ün kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.

67’nci dakikada Gradel ceza sahası içerisinde Edgar ile ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

70’inci dakikada Uğurcan Gradel’in penaltı atışını kurtardı, dönen topta Gradel’in ikinci şutunu da Uğurcan Çakır çıkardı ancak devamında Cofie, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu; 2-1.

86’ncı dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak hızla ilerleyen Peres'in ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un gelişine vuruşunda, kaleci Ali Şaşal sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporDemir Grup SivassporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Vurduğun son yumrukla hesabı ödedin’ jesti
‘Vurduğun son yumrukla hesabı ödedin’ jesti
Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da
Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da
Leroy Fer, Alanyaspor'da
Leroy Fer, Alanyaspor'da
Dünya Motokros Şampiyonası’nın basın toplantısı İstanbul’da yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası’nın basın toplantısı İstanbul’da yapıldı
Trabzonspor’da Roma maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da Roma maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray - Atakaş Hatayspor: 2-1
Galatasaray - Atakaş Hatayspor: 2-1
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaptı
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaptı
Pamukkale'de altın kemer Ali Gürbüz'ün
Pamukkale'de altın kemer Ali Gürbüz'ün
Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma