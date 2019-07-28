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Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

Trabzonspor Avusturya’daki antrenmanda dayanıklılık çalıştı

Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

Trabzonspor Avusturya’daki antrenmanda dayanıklılık çalıştı

28 Temmuz 2019 Pazar 17:46
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Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

Avusturya (DHA)

İkinci etap kamp çalışmalarını Avusturya’nın Linz şehrinde gerçekleştiren Trabzonspor, TSİ 11.30’da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışmaları, ikinci gruptaki oyuncular ise sprint ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kampa gecikmeli olarak katılan Ekuban da bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Bugün saat 18.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek olan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi dördüncü hazırlık maçında yarın Türkiye saatiyle saat 19.00’da Bad Zell sahasında İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona ile karşılaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAvusturya
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