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Trabzonspor'dan son 5 sezonun en kötü performansı

Süper Lig'de 27 maçta topladığı 44 puanla şampiyonluk hedefinden uzaklaşan bordo-mavililer, 6. sırada yer alarak son 5 sezonun en kötü performansını ortaya koydu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 12:08
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Trabzonspor'dan son 5 sezonun en kötü performansı
Trabzon

Spor Toto Süper Lig'de haftayı 2-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Trabzonspor, son 5 sezon içindeki en kötü performansını sergiledi.

Ligde 27 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 44 puan elde ederek şampiyonluk hedefinden uzaklaşan bordo-mavililer, son yılların en az puan topladığı dönemini yaşıyor.

Trabzonspor, 27. haftalar itibarıyla söz konusu 5 sezonda 2 kez 1. sırayı, 2 kez 4. sırayı alırken, bu sezon 6. sırada kaldı.

Geçen sezonun şampiyonu

Karadeniz ekibi, 27. haftalar itibarıyla söz konusu dönemde en başarılı performansa, şampiyon tamamladığı geçe sezon 66 puan kazanarak ulaştı. Trabzonspor bu dönemde 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağlamıştı.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda da 27. hafta itibarıyla 16 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle 56 puan toplayıp, sıralamanın zirvesine oturmuştu.

2020-2021 sezonunda 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 51 puan kazanarak 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunda da 27 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle 46 puan elde edip, yine 4. sırada kendisine yer bulmuştu.

Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda ise 27 maç sonunda 42 puanda kalmıştı.

Müzesine 4 kupa götürdü

Bordo-mavililer, son 5 sezonda müzesine 4 kupa götürme başarısı gösterdi.

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk, 2019-2020 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonu oldu.

Trabzonspor, bu sezon ise lig ve Türkiye Kupası'nda arzu ettiği başarının uzağında kaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSKSüperTotoSüperLig
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