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Trabzonspor'dan Denswil açıklaması

16 Aralık 2022 Cuma 15:39
Trabzonspor'dan Denswil açıklaması

TRABZON - Trabzonspor'da dün yapılan antrenmanda sakatlanan Stefano Denswil’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, futbolcu Stefano Denswil’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil’in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadeleri yer aldı.

DHA

Son Güncelleme: 16.12.2022 15:42
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporDenswil
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