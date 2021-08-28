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Trabzonspor'dan 4 sakatlık açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Roma ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan Peres, Trondsen, Gervinho ve Cornelius’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:29
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Trabzonspor'dan 4 sakatlık açıklaması

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen’in sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius’un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir. Bruno Peres’in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir. Gervinho’nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen’in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bu 4 oyuncu da yarın oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. 4 oyuncunun, milli aradan sonra takıma dönmeleri bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFutbolFutbolcu
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