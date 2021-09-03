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Trabzonspor'da yüzler gülüyor

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve Süper Lig'in 3'üncü haftası sonunda milli araya lider giren Trabzonspor'da keyifler yerinde.

03 Eylül 2021 Cuma 10:28
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Trabzonspor'da yüzler gülüyor

Ligin 4'üncü haftasında oynanacak Galatasaray maçına odaklanan bordo mavili takım rakibini eli boş göndermek istiyor. Transferlerini erkenden tamamlayan ve ligi erken açan bordo mavililerde hedef lig sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak.  

AVCI'NIN İSTEDİĞİ IRAKLİ AZAROVI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR  

Bordo mavili takımda transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Gürcistan takımı Dinamo Batumi forması giyen sol bek Irakli Azarovi için kulübüyle görüşmeler sürüyor. Pazarlıklar devam ederken 19 yaşındaki futbolcunun transferinin tamamlanması bekleniyor. 

FIRSAT TRANSFERİ OLURSA YERLİ OYUNCU ALINACAK

Takımda yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, "Fırsat transferi olursa iyi ve direkt takıma katkı yapabilecek genç oyuncular için takıma takviye yapalım" isteğinde bulundu. Mevkii ayırmaksızın geniş bir kadro ile ligde yer almak isteyen bordo mavililer transferin son günleri yaklaşırken zor da olsa yerli oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürecek. 

AVCI'NIN İSTEDİĞİ İSİMLER ALINDI 

Bu sezon Marek Hamsik, Gervinho, Fode Koita, Dorukhan Toköz, İsmail Köybaşı, Bruno Peres, Cornelius, Manolis Siopis ve  Stefano Denswil gibi isimleri kadrosuna katan Karadeniz temsilcisinde Ukraynalı genç golcü Artem Dovbyk'in yüklü maliyeti nedeniyle transferi gerçekleşmedi. Özellikle liste başı olan futbolcuların transferi sonrası oluşan takım Avcı ve ekibini mutlu etti. 

NWAKAEME İLE GÖRÜŞÜLÜYOR  

2018 yılında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen ve 3 sezondur bordo mavili takım formasını terleten Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Nijeryalı futboluyla görüşlere başlanırken herhangi bir problemin olmadığı ve oyuncunun da Trabzonspor ile yolunda devam etmek istediği öğrenildi. Takımda kaptanlık da yapan ve taraftarın sevgili olan Nwakaeme ile görüşmelerde bir pürüz çıkmayacağını düşünen bordo mavili yönetim de oyuncuyla kısa sürede yeni sözleşme yapmayı planlıyor. 

KULÜBÜN GÜNÜ GEÇMİŞ BORCU BULUNMUYOR 

Öte yandan bordo mavili takımda oyunculara günü gününe ödemeler yapılırken günü geçmiş herhangi bir borcun da bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor Yönetimi'nin ilk geldiği günden beri uğraştığı CAS VE FIFA davalarının kapatıldığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolTrabzonspor
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