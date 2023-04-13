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Trabzonspor'da Visca ve Abdülkadir Ömür'ün Beşiktaş maçında oynaması zor

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, sakatlıkları bulunan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün hafta sonunda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada forma giymelerinin zor olduğunu bildirdi.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:47
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Trabzonspor'da Visca ve Abdülkadir Ömür'ün Beşiktaş maçında oynaması zor
Trabzon

Beşir, kulübün internet sitesine Abdülkadir Ömür ve Edin Visca’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSKEdinViscaAbdülkadirÖmür
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