Trabzonspor'da hücumcular işini biliyor

İSTANBUL - Kadrosunda Abdülkadir Ömür, Jose Sosa, Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Yusuf Sarı, Guilherme, Bilal Başaçıkoğlu ve Calep Ekuban ofansif oyunculara sahip bordo mavili ekip hücum gücüyle dikkat çekiyor. Süper Lig'in gol kralı olan Sörloth, bu sezon ligde 19, kupada da 4 gol kaydederken, Avrupa Ligi ön elemesinde ise 2 gole imza attı. Tüm kulvarlarda 25 gol atan Norveçli 7 de asist yaptı. Bordo mavili takımın Nijeryalı kanat oyuncusu Nwakaeme 13 gol 11 asist, Arjantinli kaptanı Sosa 8 gol 10 asist, Ganalı forveti Ekuban 8 gol 6 asist, devre arasında kadroya katılan Brezilyalı oyuncusu Guilherme de 2 gol 1 asistlik performans gösterdi. Takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür önemli bir sakatlık geçirmesine rağmen 1 gol 2 asistlik performansıyla katkı sağladı. Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı genç kanat oyuncusu Yusuf Sarı da 21 maçta 3 gol 5 asistle takımının hücum gücüne katkı sağladı. Devre arasında transfer edilen Bilal Başaçıkoğlu Trabzonspor formasıyla gol sevinci yaşayamazken, önemli bir hücum opsiyonu olarak takımda yer alıyor.

NOVAK VE PEREIRA’DAN ÖNEMLİ KATKI

Öte yandan Trabzonspor'un iki bek oyuncusu takımlarına önemli bir hücum katkısı verdi. Sol bek oyuncusu Filip Novak 22 lig maçında 3 golü rakip filelere bıraktı. Portekizli sağ bek Joao Pereira ise 22 maçta 1 gol atarken, 4 de asist yaptı. Ayrıca takımın iki önemli ismi Novak ve Pereira'nın sözleşmeleri bu sezon sonu bitiyor.