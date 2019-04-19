Trabzonspor'da hedef galibiyet

TRABZON (DHA) - Ligde yakaladığı 6 maçlık puan serisiyle rakipleriyle puan farkını açarak 4'üncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Trabzonspor, yarın sahasında en yakın takipçisi Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılarak rakipleriyle puan farkını açmayı aynı zamanda üst sıralarda kendine yer edinme noktasında iddiasını sonraki haftalara taşımayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

2 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da Onazi ile Kamil Ahmet'in bu maç öncesi sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan Bursaspor maçının 11'inden farklı olarak iki değişiklik yapacağı öğrenildi. Karaman'ın sol bekte Ibanez'in yerine sakatlığının ardından takıma geri dönen Novak'a, sağ kanatta ise Olcay'ın yerine Abdülkadir Ömür'e görev vermesi bekleniyor.

MALATYASPOR İLE 4'ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 3 lig karşılaşmasında Trabzonspor'un 1, Evkur Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 4 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maç 5-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR'UN MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Trabzonspor'un Evkur Yeni Malatyaspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Sosa, Abdulkadir Parmak- Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme- Ekuban

SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet

CEZALI: Yok