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Trabzonspor'da hedef çeyrek final

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın Balıkesirspor Baltok karşısında turu geçerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Trabzonspor'da hedef çeyrek final

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın Balıkesirspor Baltok karşısında turu geçerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

22 Ocak 2019 Salı 09:56
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Trabzonspor'da hedef çeyrek final

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen, son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, yarın deplasmanda rakibi karşısında tur için gerekli skoru alarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Maç saat 20:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'E ALTYAPIDAN TAKVİYE

Trabzonspor'da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın ise tedavileri devam ediyor. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Rodallega'nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi. Eksik oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Cem ve Abdulkadir Parmak gibi isimlere bu maçta forma vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Kamil Ahmet, Toure, Hüseyin, Novak, Yusuf, Murat Cem, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban

SAKAT: Onazi, Sosa, Pereira, Rodallega*

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporZiraat Türkiye KupasıBalıkesir Baltok
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