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Trabzonspor'da gençlik fırtınası

Altyapısından yetiştirdiği genç futbolcularıyla lige renk katan ve Avrupa takımlarının da dikkatlerini üzerine çeken Trabzonspor'da üretim devam ediyor. Sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Fransız Lille kulübüne satarak büyük bir gelir elde eden Karadeniz temsilcisinde, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen gibi yıldızların yanı sıra kaleci Arda Karabulut, sağ bek Serkan Asan, ofansif orta saha Kerem Baykuş ve hücumcular Muhammet Akpınar ile Koray Kılınç da bordo-mavili formayı uzun yıllar terletecek genç yetenekler olarak göze çarpıyor.

Trabzonspor'da gençlik fırtınası

Altyapısından yetiştirdiği genç futbolcularıyla lige renk katan ve Avrupa takımlarının da dikkatlerini üzerine çeken Trabzonspor'da üretim devam ediyor. Sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Fransız Lille kulübüne satarak büyük bir gelir elde eden Karadeniz temsilcisinde, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen gibi yıldızların yanı sıra kaleci Arda Karabulut, sağ bek Serkan Asan, ofansif orta saha Kerem Baykuş ve hücumcular Muhammet Akpınar ile Koray Kılınç da bordo-mavili formayı uzun yıllar terletecek genç yetenekler olarak göze çarpıyor.

09 Kasım 2019 Cumartesi 18:14
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Trabzonspor'da gençlik fırtınası

İSTANBUL

Altyapısından yetiştirdiği genç futbolcularıyla lige renk katan ve Avrupa takımlarının da dikkatlerini üzerine çeken Trabzonspor'da üretim devam ediyor. Sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Fransız Lille kulübüne satarak büyük bir gelir elde eden Karadeniz temsilcisinde, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen gibi yıldızların yanı sıra kaleci Arda Karabulut, sağ bek Serkan Asan, ofansif orta saha Kerem Baykuş ve hücumcular Muhammet Akpınar ile Koray Kılınç da bordo-mavili formayı uzun yıllar terletecek genç yetenekler olarak göze çarpıyor.

Süper Lig'de 24,1'lik yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip takım olan Trabzonspor, altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla son yıllara damga vurmaya devam ediyor. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında Rus ekibi Krasnodar karşısında genç oyuncuları sahaya sürdü. Karaman, altyapıdan yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan ve Muhammet Akpınar'ı ilk kez bir resmi maçta görevlendirdi.

U19 TAKIMI'NDAN A TAKIM'A 5 OYUNCU

Krasnodar karşısında mücadele eden Abdurrahim Dursun, bu sezon hazırlık maçları dışında ilk kez bordo-mavili formayı terletti. 20 yaşındaki sol bek 14 kez de Genç Milli Takım'da forma giydi. Sağ bek pozisyonunda mücadele eden 20 yaşındaki Serkan Asan ise U19 Takımı'nda 8 maçta ter döktü. Muhammet Akpınar ise bu sezon U19 Takımı'nda çıktığı 9 maçta 4 kez fileleri sarstı. 17 yaşındaki forvet, 16 kez de Genç Milli Takım'da yer aldı.

Rus ekibi karşısında ilk resmi maç heyecanı yaşayan genç oyuncular dışında bordo-mavili ekipte U19 Takımı'nda mücadele eden Arda Akbulut, Koray Kılınç ve Kerem Baykuş da gelecek vadediyor. 7 kez U19 Takımı'nda kaleyi koruyan 18 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut, 26 kez de Genç Milli Takım için mücadele etti. Çıktığı 5 maçta 3 gol kaydeden santrfor 19 yaşındaki Koray Kılınç ise Süper Lig'de 3 maçta görev aldı. 10 numara pozisyonunda görev yapan 19 yaşındaki Kerem Baykuş da 8 maçta 3 gol kaydederken 1 kez de U18 Milli Takımı'nda forma giydi.

TRABZONSPOR'UN KALESİ EMİN ELLERDE

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren Uğurcan Çakır'dan sonra da kale emin ellerde. Genç kaleci Arda Akbulut antrenmanlarda gösterdiği performansla şimdiden güven veriyor. Arda, geçen sezon özellikle Galatasaray deplasmanındaki oyunuyla beğeni toplamıştı. Trabzonspor 3-1'lik skorla mağlup olmasına rağmen Arda bu karşılaşmada iyi bir performans sergilemişti.

KEREM BAYKUŞ DA DİKKAT ÇEKİYOR

Oyun stili nedeniyle Yusuf Yazıcı ile kıyaslanan ve top tekniğiyle Trabzonspor altyapısının en çok göze çarpan oyuncuları arasında yer alan Kerem Baykuş'un özellikle devre arasından sonra bordo-mavili formayı daha çok sırtına geçirmesi bekleniyor. Genç yetenek U19 Takımı'yla 48 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AltyapıFutbolcuAvrupaKaradeniz
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