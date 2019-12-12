Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı

TRABZON - Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 11.00’de yardımcı antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.
DHA
Trabzonspor’un bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon’da çalışmalarını sürdürdü.
Trabzonspor’un bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon’da çalışmalarını sürdürdü.
TRABZON - Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 11.00’de yardımcı antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.
DHA