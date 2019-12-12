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Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı

Trabzonspor’un bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon’da çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı

Trabzonspor’un bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon’da çalışmalarını sürdürdü.

12 Aralık 2019 Perşembe 14:41
13 Okunma
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı

TRABZON - Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 11.00’de yardımcı antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaselTrabzonspor
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