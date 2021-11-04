Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda ısınma koşusunun ardından pas çalışması ve dinamik ısınma hareketleri yapıldı. 5’e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenmanımız şut çalışması ile son buldu. Yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, saat 16.30'da da özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.