Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.143,54
ALTIN
1.116,12
DOLAR
18,88
STERLİN
22,87
EURO
20,13
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B...
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alacak
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi...
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor, Avrupa'da 149. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 149. maçına çıkacak.

22 Şubat 2023 Çarşamba 11:18
Trabzonspor, Avrupa'da 149. maçına çıkıyor

Bordo-mavililer, geride kalan 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maç oynadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. maç

Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. karşılaşmasına çıkacak.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Konferans Ligi 3. eleme turunda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi.
Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

 Basel ile 2 sezon aradan sonra

Trabzonspor, İsviçre temsilcisi ile 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaştı. Sahasında rakibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Basel, 13 puanla grubu lider tamamlarken Karadeniz ekibi, 1 puanla son sırada yer almıştı.

Avrupa'daki tarihi galibiyetler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. 
Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.
Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. 
Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 148 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.
Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.
Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.
Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBaselFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Valencia takımını konuk edecek
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Valencia takımını konuk edecek
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti
Giresunspor'dan depremde hayatını kaybeden futbolcunun ailesine ziyaret
Giresunspor'dan depremde hayatını kaybeden futbolcunun ailesine ziyaret
NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı Pau Gasol'un takımı kazandı
NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı Pau Gasol'un takımı kazandı
Menajeri, Hataysporlu Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu
Menajeri, Hataysporlu Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta maç programı açıklandı
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta maç programı açıklandı
FIFA Vakfı, depremzedeler için 1 milyon dolar insani yardım yapacak
FIFA Vakfı, depremzedeler için 1 milyon dolar insani yardım yapacak
Adana Demirspor ile Beşiktaş, depremzedelere yardım için temsili maç yapacak
Adana Demirspor ile Beşiktaş, depremzedelere yardım için temsili maç yapacak
Trabzonspor, 'Türkiye'nin golü' ile kazandı
Trabzonspor, 'Türkiye'nin golü' ile kazandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi