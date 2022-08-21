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Trabzonspor, Akdeniz'de kayıp

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup ederek bu sezon evinde ilk galibiyetini elde etti. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, bordo mavili ekip de 6 puanla haftayı tamamladı.

21 Ağustos 2022 Pazar 16:52
Trabzonspor, Akdeniz'de kayıp

ANTALYA (DHA)

7’nci dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Fredy'nin ortasına Haji Wright'ın ayağının dışıyla yaptığı vuruş kaleye paralel şekilde az farkla auta gitti.

12'nci dakikada Trabzonspor'un atak yönüne sağ kanattan geliştirdiği atakta Djaniny'nin penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Cornelius'un vuruşu yandan dışarıya çıktı.

14'üncü dakikada Antalyaspor atağında Larsson'un sürüklediği top savunmadan dönerken, Fernando Martins'in önünde kaldı. Fernando'nun sağ ayağıyla ceza alanı dışından yaptığı mükemmel plase vuruşu sağ alt köşeden ağlarla buluştu. 1-0.

25'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Trabzonspor'da Bakasetas'ın ortasına Cornelius'un kafa vuruşu kaleci Boffin'de kaldı.

39'uncu dakikada gelişen Antalyaspor atağında Luiz Adriano'nun ceza alanı içerisinde bulunan Haji Wright'a pasında Trabzonspor savunmasında Vitor Hugo'nun oyuncuyu düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

40'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Haji Wright meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0.

45+5'inci dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, derinlemesine pasında Djaniny topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'in vuruşu kaleci Boffin'den sekerken Cornelius topu önünde bulurken onun pasında Bardhi gelişine yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 2-1.

Trabzonspor, Akdenizde kayıp

60'ıncı dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Marc Bartra'nın sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

61'inci dakikada Antalyaspor'da ceza alanı sağ kanat içerisinde topla buluşan Ghacha'nın sert şutu yandan auta çıktı.

66'ncı dakikada Antalyaspor atağında ceza alanı sol çaprazından Larrson'un yerden sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

73'üncü dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışında bulunan Trezeguet'ye pasını verirken oyuncu tek pasla Bardhi'yi gördü. Makedon oyuncu Antalyaspor savunmasındaki rakibini geçtikten sonra ceza alanı dışından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş ağlara gitti. 2-2.

81'inci dakikada Trabzonspor savunmasının hatasında topla buluşan Haji Wright, ceza alanına kadar topu sürüklerken, vuruşunda meşin yuvarlak Siopis'e çarparak kaleci Uğurcan Çakır ve defansı yanılttı. Topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar ise topu boş filelere yollayarak takımını öne geçirdi. 3-2.

90+5'inci dakikada Abdülkadir'in ceza alanına ortasına penaltı noktasında Trezeguet'in kafa vuruşunda topu önce kaleci Boffin çelerken, ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+6'ncı dakikada hızlı gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında kırmızı beyazlılar Trabzonspor savunmasını 3'e 2 yakalarken Ghacha'nın pasında Gökdeniz Bayrakdar ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere yolladı. 4-2.

90+8'inci dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Haji Wright, 3 Trabzonsporlu savunma oyuncusunu tek hareketle geçerek vuruşunu yaptı. Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci uğurcan Çakır'ın üstünden ağlara gitti. 5-2.

Mücadele 5-2 Fraport TAV Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFraport TAV Antalyaspor
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