Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor

Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.
Deplasmanda iki yenilgi
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.
Büyük maçlarda yenilmedi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
Trabzonspor'un 29 karşılaşması
Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
|
Sezon
|
Maç
|
Sonuç
|
2020-2021
|
Trabzonspor-Galatasaray
|
0-2 M
|
2020-2021
|
K.Gümrük-Trabzonspor
|
1-2 G
|
2020-2021
|
Beşiktaş-Trabzonspor
|
1-2 G
|
2020-2021
|
M.Başakşehir-Trabzonspor
|
0-1 G
|
2020-2021
|
Trabzonspor-Fenerbahçe
|
0-1 M
|
2020-2021
|
Kasımpaşa-Trabzonspor
|
1-2 G
|
2020-2021
|
Galatasaray-Trabzonspor
|
1-1 B
|
2020-2021
|
Trabzonspor-K.Gümrük
|
2-0 G
|
2021-2022
|
Trabzonspor-Galatasaray
|
2-2 B
|
2021-2022
|
Kasımpaşa-Trabzonspor
|
0-1 G
|
2021-2022
|
Trabzonspor-Fenerbahçe
|
3-1 G
|
2021-2022
|
Beşiktaş-Trabzonspor
|
1-2 G
|
2021-2022
|
K.Gümrük-Trabzonspor
|
0-2 G
|
2021-2022
|
Trabzonspor-M.Başakşehir
|
0-0 B
|
2021-2022
|
Galatasaray-Trabzonspor
|
1-2 G
|
2021-2022
|
Trabzonspor-Kasımpaşa
|
1-0 G
|
2021-2022
|
Fenerbahçe-Trabzonspor
|
1-1 B
|
2021-2022
|
Trabzonspor-Beşiktaş
|
1-1 B
|
2021-2022
|
Trabzonspor-Karagümrük
|
1-1 B
|
2021-2022
|
M.Başakşehir-Trabzonspor
|
3-1 M
|
2022-2023
|
İstanbulspor-Trabzonspor
|
0-2 G
|
2022-2023
|
Trabzonspor-Galatasaray
|
0-0 B
|
2022-2023
|
Ümraniyespor-Trabzonspor
|
0-1 G
|
2022-2023
|
Trabzonspor-Kasımpaşa
|
0-0 B
|
2022-2023
|
Beşiktaş-Trabzonspor
|
2-2 B
|
2022-2023
|
Trabzonspor-Fenerbahçe
|
2-0 G
|
2022-2023
|
Karagümrük-Trabzonspor
|
4-1 M
|
2022-2023
|
Trabzonspor-M.Başakşehir
|
1-0 G
|
2022-2023
|
Trabzonspor-İstanbulspor
|
4-0 G
AA