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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

Ligde Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaşan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk sezonunda 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon 2,13 puan ortalaması yakalarken bu sezon ise 1,70 puan ortalamasında kaldı

10 Ocak 2023 Salı 11:20
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak 29 puanla 6. sırada kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 sezon içindeki en kötü dönemini yaşıyor.
Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunun 9. haftası öncesinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 87 lig karşılaşmasına çıkarken bu maçlarda 49 galibiyet, 28 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.
Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu 2,13 puan ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1,70'de kaldı.

- İlk sezonunda dipten Avrupa kupalarına
2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.
Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.
Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

- Geçen sezonu şampiyon tamamladı
Trabzonspor, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile 37 sezon sonra şampiyonluk hasretini sonlandırarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.

- En fazla yenilgi bu sezon
Trabzonspor, bu sezon 17 lig karşılaşmasına çıkarken bu maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak zirve yarışında lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaştı.
Ligde Avcı yönetiminde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını üçer mağlubiyetle tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon ise 17 lig maçında 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı. 

- Kalesi düştü
Trabzonspor, Avcı yönetiminde bu sezon kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu da yaşadı.
Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde maç başına ilk sezonunda 0,68 ortalama yakalarken, ikinci sezonunda ise 0,94 gol yeme ortalamasıyla oynadı. Trabzonspor, bu sezonki 17 haftada maç başına 1,47 gol kalesinde gördü.
Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk sezonunda 32 maçta 22 gol, 2021-2022'de 38 maçta 36 gol, bu sezon ise 17 maçta 25 gol yedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolTrabzonsporAbdullah Avcı
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