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Trabzonspor, 3 puanı aldı

Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor’u 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor, 3 puanı aldı

Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor’u 1-0 mağlup etti.

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:54
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Trabzonspor, 3 puanı aldı

BURSA (DHA)

Spor Toto Süper Lig’de 28’inci haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor’u 1-0 mağlup etti. Oyuna ikinci yarıda dahil olan genç oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün şık golüyle üç puanı hanesine yazdıran bordo mavililer, Avrupa kupaları iddiasını korudu. Konuk ekip 77'inci dakikada Sosa ile bir de penaltı atışından faydalanamadı. Arjantinli yıldızın vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49’a yükseltirken, Bursaspor ise 28 puanda kaldı.

8’inci dakikada Olcay, ceza sahası çizginin sağ çaprazdan içeriye doğru ortasını yaparken, Ekuban zor pozisyondaki kafa vuruşunu sonrası kaleci Okan, sağına gelen topa sahip oldu.

14’üncü dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Sosa ortasını yaptı. Altıpas çizgisinin gerisinden topa yükselen Yusuf’un kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

17’nci dakikada Bursaspor tehlike yarattı. Aytaç sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu kale önüne gönderirken, penaltı noktası çevresinde iyi yükselen Sakho’nun kafa vuruşuyla şansını denese de meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

19’uncu dakikada Trabzonspor bir kez daha etkili geldi. Yusuf Yazıcı, sol kanatta kaleye uzak bir noktadan serbest vuruşunu kullandı. Penaltı noktasının çevresine doğru gelen topa Nwakaeme kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Okan’ın sağından direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.

26’ncı dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında soldan ceza alanı içine giren Yusuf Erdoğan, rahat pozisyondaki Sakho'yu topla buluşturdu. Sakho'nun kaleye gönderdiği vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'dan seken topu kontrol eden Tunay Torun'un vuruşunu da kale çizgisinden savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

33’üncü dakikada Olcay’ın sağ kanattan yaptığı ortada müsait pozisyondaki Nwakaeme’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

36’ncı dakikada Saivet’nin pasında topla buluşan Aytaç, ceza yayına yakın bir noktadan yerden şutunu çekti. Top kaleci Uğurcan’ın sağından kale direğinin yanından dışarı gitti.

36’ncı dakikada hakem Bülent Yıldırım, ikili mücadele sonrası Trabzonsporlu futbolcu Sosa’ya sarı kart yerine kırmızı kart gösterdi. Kartın rengini geç fark eden Yıldırım, eliyle kenara işaret yaparak bu kararını iptal etti ve cebinden çıkardığı sarı kartı Sosa’ya ve Bursasporlu futbolcu Aytaç’a gösterdi.

50’nci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Hüseyin’in kalecisi Uğurcan’a doğru gönderdiği pas kısa kalınca top Lima'nın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Lima'nın şutunda ise Hüseyin hatasını düzeltti ve topa son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

65’inci dakikada Bursaspor bir kez daha etkili geldi. Aytaç’ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sakho, sol çaprazda kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılan Sakho’nun açısı daralırken yaptığı yerden vuruşta top yan ağlarda kaldı.

68’inci dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol kanatta hızlı gelişen atakta topla ilerleyen Nwakaeme, pasını ceza yayına doğru koşu yapan Abdülkadir Ömür’e aktardı. Genç oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 0-1.

77’nci dakikada Trabzonspor’un atağında topla birlikte ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür, Badji’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre daha devam eden oyunun durmasının ardından, VAR odasıyla görüşen hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 

81’inci dakikada Sosa beyaz noktaya gelirken yaptığı vuruşta sağına doğru gelen topu kaleci Okan kurtararak golü önledi.

Karşılaşma Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle ile sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Serkan Ok (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

BURSASPOR: Okan Kocuk (xxx) - Barış Yardımcı (xx), Ertuğrul Ersoy (x), Aurelien Chedjou (xx), Iasmin Latovlevici (xx), Stephane Badji (x), Aytaç Kara (xx) (Dk. 78 Umut Nayir x), Tunay Torun (x) (Dk. 46 Allano Lima x), Henri Saivet (x), Yusuf Erdoğan (x), Diafra Sakho (x)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır (xxx) - Joao Pereira (xx), Majid Hosseini (xxx), Hüseyin Türkmen (xx), Luis Ibanez (xx), Abdülkadir Parmak (xxx), Jose Sosa (xx), Olcay Şahan (x) (Dk. 46 Abdülkadir Ömür xxx), Yusuf Yazıcı (xx) (Dk. 89 Zargo Toure ?), Anthony Nwakaeme (xxx), Caleb Ekuban (xx) (Dk. 90+9 Hugo Rodallega ?)

GOL: Dk. 68 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Stephane Badji, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor) - Jose Sosa, Luis Ibanez, Majid Hosseini (Trabzonspor)

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporTrabzonspor
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