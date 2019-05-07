Trabzonspor 3 puanı aldı

TRABZON (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla yenilmemezlik serisini 9'a çıkaran Trabzonspor, bitime 3 hafta kala ilk 4'te kalmayı garantiledi ve 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

16'ncı dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa'nın doğrudan kaleye şutunda meşin yuvarlak Lung'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada Yusuf'un pasıyla ceza sahası içerisine giren Rodallega'nın kaleye gönderdiği şut yan direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Yusuf'un penaltı noktası üzerinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

32'nci dakikada Kravets'in savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Hasan Hüseyin ceza sahası sağ çaprazında topla buluştuktan sonra bir anda kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Hasan Hüseyin'in şutunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın yanından ağlarla buluştu: 2-1.

34'üncü dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Rodallega'nın kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla auta çıktı.

45'inci dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodallega'nın bekletmeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

45+1'inci dakikada Sosa'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Zülfikar yumruklayarak uzaklaştırdı.

55'inci dakikada sol kanattan Denüz Türüç'ün ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Kravets kafayla vuruşunu yaptı ancak Uğurcan topu kontrol etmeyi başardı.

57'nci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sağ ayağıyla bekletmeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

61'inci dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Abdülkadir'in kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla dışarıya çıktı.

64'üncü dakikada Varela'nın soldan pasında altıpasın gerisinden topa iyi yükselen Hasan Hüseyin'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

65'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Abdülkadir bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

84'üncü dakikada Abdülkadir'in pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Novak topu üzerine düzelttikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Zülfikar'ın sağından ağlara gitti: 4-2.

86'ncı dakikada Olcay'ın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Abdülkadir'in kaleye gönderdiği sert şutu Zülfikar son anda kornere çeldi.

90'ıncı dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Deniz'in kaleye gönderdiği topu Nwakaeme son anda çizgiden kafayla uzaklaştırdı.

Karşılaşma 4-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

LUNG DEVAM EDEMEDİ

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. Lung'un yerine 38'inci dakikada Zülfikar oyuna dahil oldu.

TARAFTAR SAHAYA GİRİP UĞURCAN'A SARILDI

Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında oyunun durduğu sırada Güney kale arkasından bir taraftar sahaya girerek kaleci Uğurcan Çakır'a sarıldı. Daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarılan genç taraftarın bu eylemine Trabzonsporlu taraftarlar bir süre yoğun tepki gösterdi. Sahaya giren taraftarın daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü kaydedildi.

HOSSEINI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan savunma oyuncusu Majid Hosseini, karşılaşmanın 52'nci dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Hosseini ligin 32'nci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus xxx, Ali Saygın Ögel xxx, Mustafa Sönmez xxx

TRABZONSPOR: Uğurcan xx - Kamil Ahmet xx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx- Sosa xxx, Yusuf xxx - Abdülkadir Ömür xxxx (Dk. 87 Murat Cem), Amiri xx (Dk. 58 Ekuban xx), Nwakaeme xxx - Rodallega x (Dk. 74 Olcay x)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung x (Dk. 38 Zülfikar x) - Lopes x, Kana-Biyik x, Sapunaru x, Atila xx - Şamil x (Dk. 81 Bilal x), Hasan Hüseyin xxx - Deniz xx, Chery x, Varela xx (Dk. 81 Gyan x) - Kravets xx

GOLLER: Dk. 16 Sosa, Dk. 20 Yusuf, Dk. 65 Abdülkadir, Dk. 84 Novak (Trabzonspor) - Dk.32 - Dk. 64 Hasan Hüseyin (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Hosseini (Trabzonspor) - Kravets, Chery, Deniz (Kayserispor)