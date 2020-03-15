Trabzon'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 26’ncı haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 53'e yükselterek sıralamadaki yerini korurken, lider Trabzonspor rakipleriyle puan farkını artırmayı, averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir ise zirve koltuğuna yerleşme fırsatını değerlendiremedi.