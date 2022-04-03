Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel alacak
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5...
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli Avukat, Çocuk Gelişimcisi ve Güvenlik Görevlisi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzon'da Beşiktaş maçı öncesi büyük coşku

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'nci haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Trabzonspor'da bordo mavili taraftarlar, kent meydanında toplanarak marşlar söyledi, şampiyonluk sloganları attı. Bir taraftar ise meydana takımının renkleri ile süslediği atı ile geldi.

03 Nisan 2022 Pazar 17:12
Trabzon'da Beşiktaş maçı öncesi büyük coşku

Trabzon'da, Beşiktaş maçı öncesi büyük coşku yaşanıyor. Taraftarlar, kent meydanında toplanarak marşlar söyledi, şampiyonluk sloganları attı. Bordo mavi renklerle atını süsleyen taraftar Muhammet Sungur da meydan alanına geldi. Taraftarlar atla birlikte fotoğraf çektirdi.

Muhammet Sungur, "Atım ile Yomra’dan meydana geldim. Gelirken yolda görenler korna çaldılar. Şehir şampiyonluğa hazır. Derbi maçlarını da şampiyonluk maçı gibi takip ediyoruz. 1996 yılında şampiyonluğu kaybettiğimizde çok üzülmüştüm. Atımla meydanlarda gezme hayalim vardı. O hayalimi şimdi gerçekleştirdim. Trabzonspor’a başarılar diliyorum” diye konuştu.

‘BU MASKENİN UĞUR GETİRDİĞİNE İNANIYORUM’

Yaratık maskesi ile meydan alanındaki coşkuya katılmaya gelen başka bir taraftar Ercan Yılmaz ise, “Ben de taktığım bu maske ile Trabzonspor’un artık maskotu oldum. Bu maskeyi taktığım zaman yenilmiyoruz. O yüzden sabah kalkar kalkmaz maskemi taktım. Gün boyu maç bitene kadar da çıkartmayacağım. Bu maskenin uğur getirdiğine inanıyorum. Böyle devam edeceğiz inşallah. Beşiktaş’ı da yeneriz” dedi.

‘BURADAKİ COŞKUYA ORTAK OLMAK İÇİN GELDİK’

Samsun’dan maçı izlemek için ailece Trabzon’a geldiklerini belirten Nil Banu Beltekin de, “Biz ailemle Samsun’dan maç için geldik. Fanatik Trabzonsporluyuz. Buradaki coşkuya ortak olmak için geldik. Çok kalabalık var. Herkes maçı heyecanla bekliyor. Bu sene biz şampiyon olacağız. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

‘TRABZONSPOR İÇİN CAN FEDA’

Trabzon’a çok zor şartlarda geldiklerini belirten gurbetçi Merve Kibar ise, “Biz Trabzonspor maçı için Hollanda’dan geldik. Çok zorlu şartlarda buraya geldik. Ama Trabzonspor için can feda. İnşallah bu maçı alacağız. Maç için erkenden meydana geldik, taraftarlar burada toplanıyor. Çok güzel bir ortam oluyor. Maç sonu da yine meydana kutlamalara geleceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBeşiktaşFutbolSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa - Gaziantep FK: 2-1
Kasımpaşa - Gaziantep FK: 2-1
Rıza Kayaalp: Karelin'in rekorunu kırabilmek gurur verici olacak
Rıza Kayaalp: Karelin'in rekorunu kırabilmek gurur verici olacak
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0
Nezih Alkış, hayatını kaybetti
Nezih Alkış, hayatını kaybetti
Trabzonspor’da hedef şampiyonluğa bir adım yaklaşmak
Trabzonspor’da hedef şampiyonluğa bir adım yaklaşmak
GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2
GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2
Avrupa şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Alanya Ultra Trail 2022'de 34 ülkeden 703 sporcu yarışacak
Alanya Ultra Trail 2022'de 34 ülkeden 703 sporcu yarışacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma