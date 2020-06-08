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TOFAŞ, Alihan Demir'i kadrosuna kattı

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ilk transferini NCAA kariyerini başarıyla tamamlayan Alihan Demir’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 16:53
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TOFAŞ, Alihan Demir'i kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta, 2020-2021 sezonu öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Mavi yeşilliler, dış transferde ilk takviyesini, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) kariyerini başarıyla tamamlayan Alihan Demir’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Bursa ekibi, 1996 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki uzun forvet ile resmi sözleşme imzaladı. Alihan Demir, basketbola Ankara’da başladı ve altyapı eğitiminin bir bölümünü TOFAŞ’ın Ankara’daki basketbol okullarından Ankara Eryaman TOFAŞ Basketbol Okulları’nın spor kulübünde aldı.

2017-2018 sezonunda Drexel’de 27 maçta görev yapan ve 10.8 sayı-5.4 ribaund-1.9 asist ortalamalarıyla oynayan Alihan, 2018-2019 sezonunda ise 32 maçta 14.8 sayı-6.4 ribaund-2.9 ortalamalarına imza attı. NCAA’de 2019-2020 sezonunu University of Minnesota’da geçiren Alihan Demir, 31 maçta görev yaptı ve 7.1 sayı-5 ribaund-1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TofaşAlihan DemirBasketbol
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