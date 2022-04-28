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TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

28 Nisan 2022 Perşembe 14:07
TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

İSTANBUL - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 40'ıncısı verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Büyük Ödülleri, Kariyer dalında Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, Davranış dalında ise teknik direktör Mustafa Denizli kazandı.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Komisyon Başkan Yardımcıları Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz'ın katılımıyla Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu kazanan isimler ve gerekçeleri duyuruldu.

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında bu yıl da pandemi koşulları sebebiyle ödül töreni düzenlenmeyecek.

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları şöyle;


 

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Büyük Ödül

Mete Gazoz Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu


 

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Şeref Diploması

Eda Erdem Dündar

Fenerbahçe ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı


 

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Şeref Diploması

Zafer Akyol

TRT Spikeri


 

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Kutlama Mektubu

Emre Tilev

Spor Spikeri


 

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Kutlama Mektubu

Gülşah Akkaya

Milli Basketbolcu


 

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Kutlama Mektubu

Hamit Turhan

Spor Yazarı (Fanatik)


 

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Büyük Ödül

Mustafa Denizli

Teknik Direktör


 

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Şeref Diploması

Ahmet Önder

Milli Sporcu


 

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Şeref Diploması

Önder Karaveli

Beşiktaş JK Teknik Direktörü


 

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Kutlama Mektubu

Mervenur Usluer ve Elis Özbay

U23 Kürek Milli Takımı


 

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Kutlama Mektubu

Ensar Öztürk

Öğrenci-Sporcu


 

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Kutlama Mektubu

Hışman Çizik

Jokey


 

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

Büyük Ödül

Yıldızların Yolu Programı

TRT1

Programın Yapımcısı ve Yönetmeni: Selattin Odunkesenler


 

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

Şeref Diploması

James Gibson MBE

Yüzme Antrenörü


 

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

Şeref Diploması

Serbay Şenkal

GS TV Spikeri


 

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

Kutlama Mektubu

Seçkin Yıldız

Polis Memuru


 

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

Kutlama Mektubu

Savaş Eskigülek

Voleybolaktuel.com Genel Yayın Yönetmeni

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi


 

2021 TOPLUMSAL FAİR PLAY ÖDÜLÜ

Özlem Türeci ve Uğur Şahin

Biontech'in Kurucuları

DHA

Son Güncelleme: 28.04.2022 14:08
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Olimpiyat KomitesiTMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri
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