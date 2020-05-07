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TJK Başkanı Adalı: Yarışların çok kısa süre zarfında başlayacağına olan inancımız tam

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart tarihinde süresiz olarak ertelenen at yarışlarının tekrar başlaması için ilgili bakanlıklara talepte bulunduklarını ve bu doğrultuda hazırlıklara başladıklarını söyledi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 09:16
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TJK Başkanı Adalı: Yarışların çok kısa süre zarfında başlayacağına olan inancımız tam
Yarışçılık camiası mensuplarına seslenen Adalı, ilk vakanın görüldüğü günden itibaren devletin yayınladığı genelge ve açıklamalara kulübün bütün tesislerinde eş zamanlı ve eksiksiz olarak riayet edildiğini, alınması gereken ilave önlemler varsa onları da titizlikle uygulamaya hazır olduklarını belirtti. Diğer spor müsabakalarıyla birlikte 20 Mart 2020 tarihinde süresiz olarak ertelenen at yarışlarının, birçok yönden diğer spor dallarından ayrıldığına ve yarışların koşup koşmamasının bulaşı riskinde herhangi bir fark yaratmadığına değinen Başkan Adalı, her gün 6 bin kişinin yer aldığı hipodromlardaki pozitif vaka sayısının sadece 2 olduğu hususunun altını çizdi. 

Adalı ayrıca, yarışların yapılmamasının hem kamuda hem de sektörde yaratacağı mali kayıpları vurgulayarak daha kararın alındığı gün Tarım ve Orman Bakanlığına yarışların seyircisiz olarak tekrar başlatılması yönünde yazılı talepte bulunduklarını açıkladı. Akabinde 6 Nisan'da bir yazı daha yazarak, yarışların hayatın normalleşmesine yönelik toplumu psikolojik anlamda rahatlatacağı inancıyla en geç 1 Mayıs 2020 tarihinde tekrar başlaması talebini yinelediklerini aktardı. 9 Nisan'da Sağlık Bakanlığına, 10 Nisan'da ise yine Tarım ve Orman Bakanlığına birer yazı yazarak gerekli görülen ilave önlemler varsa TJK'nın yerine getirmeye hazır olduğunu ilettiklerini, buna istinaden 19 Nisan'da Sağlık Bakanlığı yetkilisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve alınan önlemlerin çok başarılı bulunduğunu, yetkilinin konuyu Bilim Kurulu toplantısına taşımak üzere bir sunum dosyası istemesi üzerine sunumu hazırlayıp kendisine gönderdiklerini anlattı.

24 Nisan'daki toplantıya da video konferans ile katılarak tüm sorulara cevap verdiklerini belirten Serdal Adalı, Bilim Kurulu'nun bazı ek önlemlerle yarışların tekrar başlatılabileceği yönündeki olumlu raporunun 28 Nisan'da Tarım Bakanlığına iletildiğini, ama aynı günün akşamı rapora ilaveler yapılacağı gerekçesiyle yazının geri çekildiğini söyledi. Bu gelişme üzerine 29 Nisan'da Ankara'ya giderek Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıklarında görüşmeler yaptıklarını, yazının en kısa sürede Tarım Bakanlığına iletileceğini, onların da gecikmeksizin düğmeye basacağını öğrendiklerini ve bu doğrultuda kendilerinin de İlkbahar-Yaz yarış sezonu için hazırlıklara başladıklarını kaydetti.

Adalı son olarak şunları söyledi;

"Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına alan ve maalesef bu hastalığa maruz kalan vatandaşlarımızdan bir kısmının hayatlarını kaybettiği ve söz konusu can kayıplarının hala devam etmekte olduğu, sadece sektörümüzün değil bir çok sektörün olumsuz etkilendiği tarihsel bu süreçte, 70 yıllık mazisi ile sektörün hamisi ve lokomotifi olan Türkiye Jokey Kulübünün iş disipline, ciddiyetine, takipçiliğine ve tekrarlardan oluşan söylemlerde bulunmak yerine sessiz ama sonuç odaklı çalışmasına güvenen tüm camia mensuplarına teşekkür eder, nihai karar mercii Tarım ve Orman Bakanlığımızın kararı doğrultusunda yarışların çok kısa süre zarfında başlayacağına olan inancımızın tam olduğunu paylaşmak isteriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
JokeySalgınHastalıkAtSerdal AdalıAt YarışıTJKKoronavirüs
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