Timsah Gol Serisine Devam Ediyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor, her maçta gol atma serisine devam ediyor. Yeşil beyazlı takım, bu sezon ligde 16, kupada da 3 olmak üzere toplam 19 maçın tümünde gol atma başarısı gösterdi. Transfer yasağı sebebiyle bu sezona genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, adeta rakip takımların korkulu rüyası haline geldi.

Yeşil beyazlı takım son oynadığı ve 2-1 kazandığı Eskişehirspor maçı sonrası, gol zincirini 19’a çıkarttı. Bursaspor, bu sezon çıktığı 16’sı TFF 1.Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 resmi maçın tamamında gol sevinci yaşadı. Yeşil beyazlı takım aynı zamanda ligde attığı 30 golle, hem TFF 1.Lig, hem de Süper Lig’de en çok gol atan takım konumunda. KEYİFLER YERİNDE

TFF 1.Lig’in 16’ncı haftasında Eskişehirspor’u 2-1 mağlup eden ve puanını 24’e çıkartan Bursaspor’da keyifler yerinde. Yeşil beyazlı takımın değişilmez isimleri arasına giren Furkan Emre Ünver, karşılaşmanın kendileri adına çok güzel geçtiğini söyledi.

23 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Takım olarak hedeflerimize ulaşmak için atmamız gereken kritik adımlardan birini daha attık. Taraftarımız tribünde olmasa da onların desteklerini gönülden hissediyoruz."