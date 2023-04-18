TİGEM bu yıl şampiyon adayı 319 safkan Arap tayı satacak

Ankara

TİGEM'den edindiği bilgiye göre, dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden TİGEM'in bu yıl tay satışları 6 Haziran Salı günü başlayacak.

Safkan Arap atı yetiştiriciliğini Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu işletmelerinde uzun yıllara dayalı soy bilgileri tutulan ana ve babalarla gerçekleştiren TİGEM, bu yıl toplam 319 baş safkan Arap tayının satışını gerçekleştirecek.

Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 101, Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi 115 ve Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 103 şampiyon adayı safkan Arap tayı toplam 7 müzayedeyle atçılık camiasının beğenisine sunulacak.

Geçen yıl tay satışından 64 milyon lira hasılat elde edildi

TİGEM, 2022 yılında 265 tay satışından yaklaşık 64 milyon lira gelir elde etmişti. Böylece son 10 yılın en yüksek ortalaması ve satış hasılatı kaydedildi. Bu yıl tay satışı hasılatında yeni bir rekor bekleniyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen koşu taylarının satışı Bursa-Karacabey İşletmesinde, elit tayların satışı ise İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

TİGEM tarafından yetiştirilen tayların bu yıl ki satış tarihleri şöyle:

Karacabey Tarım İşletmesi'nde yapılacaklar

Anadolu Tarım İşletmesi 6 Haziran

Karacabey Tarım İşletmesi 20 Haziran

Sultansuyu Tarım İşletmesi 11 Temmuz

Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu Tarım İşletmeleri ortaklığında 25 Temmuz

İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda yapılacaklar

Anadolu Tarım İşletmesi 19 Eylül

Karacabey Tarım İşletmesi 3 Ekim

Sultansuyu Tarım İşletmesi 17 Ekim