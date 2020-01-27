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THY'den KOBE BRYANT paylaşımı

California'da yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant için Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, başsağlığı mesajı yayımladı. THY'nin küresel marka elçisi olan ve Messi ile birlikte reklamlarda da oynayan Kobe Bryant için Üstün "Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız" dedi. 

THY'den KOBE BRYANT paylaşımı

California'da yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant için Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, başsağlığı mesajı yayımladı. THY'nin küresel marka elçisi olan ve Messi ile birlikte reklamlarda da oynayan Kobe Bryant için Üstün "Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız" dedi. 

27 Ocak 2020 Pazartesi 10:24
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THY'den KOBE BRYANT paylaşımı

İSTANBUL,(DHA)

NBA efsanesi Kobe Bryant, 41 yaşında California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Spor dünyasını yasa boğa ölüm ile ilgili THY'den bir başsağlığı mesajı geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada, "Basketbol dünyasının efsanesi ve Türk Hava Yolları'nın küresel marka olma yolculuğundaki marka yüzü Kobe Bryant aramızdan ayrıldı. Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı. 

KOBE BRYANT: THY'NİN KÜRESEL MARKA ELÇİSİ OLMASINDAN DOLAYI GURURLUYUM

THY ile Kobe Bryant arasındaki birliktelim ilk olarak 2010 yılında başlamış ve o dönem yapılan anlaşma ile ünlü basketbolcu, THY'nin iki yıl boyunca küresel marka elçisi olmuştu. O dönem yapılan anlaşmaya ilişkin Kobe Braynt, "Türk Hava Yolları'nın küresel marka tanıtım elçisi olarak seçildiğim için gururluyum. Türk Hava Yolları 77 yıldır yolcularına mükemmel bir hizmet sunuyor ve artık Los Angeles'lıların da bu hizmeti ilk elden deneyimleyeceği için de mutluyum. Türkiye doğal güzellikler ve binlerce yıllık tarihi açısından zengin bir ülke ve ben bu ihtişamın dünyadaki diğer insanlara ulaştırılmasında Türk Hava Yolları ile işbirliği yapacağım için mutluyum. En kısa sürede Türk Hava Yolları ile uçmak ve mükemmel servisi ve üst seviyede övgü alan yemekleri kendim denemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

KOBE VE MESSİ THY İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

THY bu ortaklığın ardından futbol ve basketbolun en büyük yıldızlarını bir araya getirmişti. 2012'de reklam Lionel Messi ve Kobe Bryant ile yola devam eden THY, iki yıldız ile çekilen reklam filmi ve yeni sloganlar ile küresel marka olma yolunda hızla yükselişini  yıldızlarla sürdürmüştü. 

THY için kamera karşısına geçen Messi ve Kobe, milli hava yolunun uçtuğu ülkelere giderek burada çektikleri fotoğrafları birbirlerine gönderirken, denizaltında, aslanların arasında, egzotik yerlerde çektikleri fotoğraflarla rekabet eden ikili, sonunda İstanbul'da Sultanahmet Camii önünde bir araya geliyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYKobePaylaşımönce VatanABDBasket
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