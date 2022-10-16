The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi kampana töreni yapıldı

Muğla (DHA)

Tören öncesinde Bartın’da maden kazasında yaşamını yitiren 41 kişi anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Etkinlikte konuşan ve Bodrum Cup’ın tarihsel önemine değinen Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, “Denizi doğayı kullanmayan sevmeyen hiçbir nesil doğamızı ve denizlerimizi koruyamaz" dedi.

'Maviye güç katıyoruz' mottosuyla yapılan 34’üncü American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’nde demirli 'Blue Sapphire' isimli yolcu gemisinde kampana töreni yapıldı.

Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, uluslararası konuklar, yarışmacılar ve davetliler katıldı. Etkinliğin başında Bartın Amasra’da meydana gelen maden kazasında yaşamını yitiren 41 madenci anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından uluslararası davetliler, komite ve protokol üyeleri konuşma yaptı.

Konuşmaların başında maden kazasında hayatını kaybeden maden işçileri rahmetle anılarak başsağlığı dilendi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, yarışmanın başladığını ifade eden kampana zilini birlikte çaldı.

Öte yandan, etkinlikte düzenlenmesi planlanan konser Amasra’da yaşanan maden kazası nedeniyle iptal edildi.