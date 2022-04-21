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TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu Bodrum'da başlıyor

21 Nisan 2022 Perşembe 15:55
TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu Bodrum'da başlıyor

BODRUM - Türkiye Golf Federasyonu (TGF), golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamının sağlanması, kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmalarının sağlanması ve golf camiasındaki dostlukların pekiştirilmesi amacıyla 2022 faaliyet takvimine yeni bir turnuva ekledi. Bu kapsamda Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gün sürecek TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu düzenlenecek.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından ilk defa organize edilecek TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu, toplamda 4 ayaktan oluşacak. İlki 23-24 Nisan tarihlerinde Bodrum'da gerçekleştirilecek TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1'nci Ayak müsabakasına Süper Tur'da 7, 1'inci Tur'da 11 kulüpten, toplamda 18 takım ve 144 golfçü katılacak.

Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Kuşadası Golf Kulübü'nün katılacağı organizasyon, Süper Tur ve 1'inci Tur olarak iki farklı kategoride düzenlenecek. Süper Tur kategorisinde oynayacak oyuncuların en yüksek handikapı 12.4, 1'inci Tur kategorisinde oynayacak oyuncuların ise en yüksek handikapı 36.0 olacak. Oynanan ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak.

DHA

Son Güncelleme: 21.04.2022 15:58
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Golf Federasyonu
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