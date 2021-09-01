TFF ve MHK Futbolda Yeni Oyun Kurallarıyla İlgili Spor Medyasını Bilgilendirdi

HABER: AYŞEGÜL BEDİR AKOSMAN

İSTANBUL - İstanbul Levent’teki Türkiye Spor Yazarları Derneğin’de gerçekleşen seminere, MHK Başkanı Serdar Tatlı, bazı hakemler, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ile TFF Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin katılarak yeni uygulamalar hakkında spor basınını bilgilendirdi.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, bilgilendirme toplantısında UEFA'nın aldığı yeni kararlar ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasındaki değişiklikler üzerinde durulacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı seminerin düzenlenmesi için TSYD'den aldıkları daveti severek kabul ettiklerini belirterek, "Biz seminer ve eğitimlerde hakem arkadaşlarımızla nelere çalışıyorsak, onlara UEFA'dan gelen talimatları nasıl anlatıyorsak, sizleri de bu konularla ilgili bilgilendirmeye geldik" diye konuştu.

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ise TSYD'den doğru bir zamanda seminer daveti aldıklarını vurgulayarak, "Sizlere yardımcı olmak için her türlü iletişime açığım. Önemli olan doğru iletişimle neleri daha iyi yapabileceğimizi sorgulamak. Buradaki büyük problemlerden biri, televizyonda yorum yapan eski hakemler güncel değiller ve yeni talimatları bilmiyorlar. Geçen hafta Avrupa'da önemli bir toplantı yapıldı, UEFA'nın son güncellemeleri orada hakemlere anlatıldı. Bugün yapmak istediğimiz şey, bu sezon için belirlediğimiz önemli konuları aktarmak” dedi.

İki bölüm halinde gerçekleşen seminerde Uilenberg ve Burçin Keskin, ilk olarak mücadeleler, ayağa basma, el ve kolların kural dışı kullanılması, tutma, elle oynama, aldatma, itiraz, yerde kalan oyuncular ve ofsaytla ilgili kuralları görüntüler eşliğinde aktardı. Ardından VAR uygulamaları hakkında görüntülerle bir sunum gerçekleştirildi.

Ayrıca Uilenberg, Süper Lig'in 4. haftasından itibaren VAR'da o an hangi pozisyonun incelendiğinin yayıncı kuruluşun ekranlarında yer alacağını da sözlerine ekledi.

Uilenberg, Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan maçtaki oyuncu değişikliğiyle ilgili yaşanan tartışmaya da açıklık getirdi.

"Unutulmamalıdır ki hakemlerin görevi, oyun kuralları ve VAR protokolünü uygulamak. Ancak hakemler müsabaka talimatlarıyla ilgili sorumlu değillerdir. Yani hakemlerin kaç oyuncu girdiği, yabancı oyuncu sayısı kaç olduğuyla ilgili sorumluluğu yoktur. Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki olayda hakemin hiçbir sorumluğu yoktur. Hakemin sorumluğu sadece oyun kuralları ve VAR protokolüdür. Diğer talimatlardan sorumlu olanlar kulüpler ve onların çalışanlarıdır” dedi.

Sahada alınan kararlarla ilgili esas aktörün hakem olduğunu dile getiren Uilenberg, "Hakemin kararı, video görüntüleri bariz ve açık bir hata olduğunu ispatlamadığı sürece değişmeyecektir. VAR, sadece açık ve bariz hatalarda, gözden kaçan ciddi olaylarda hakeme yardımcı olur. 'Az müdahale, çok fayda' bizim sloganımız" diye konuştu.

Tartışmalı oyuncu değişikliğiyle ilgili basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçında Salih Uçan'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucu "10 kişi kalınca, bir orta saha sokmamız gerekiyordu ve Necip'i aldık. Başka oyuncu da tercih edebilirdik ama Türk oyuncu sokmak zorundaydık herhalde. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. 'Türk oynatmanız lazım' dedi, biz de Necip'i aldık” demişti.