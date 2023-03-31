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TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübüne verilen 200 bin liralık para cezası ile Başkan Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezasının kaldırıldığını açıkladı.

31 Mart 2023 Cuma 20:38
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TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezasını kaldırdı
Ankara

Yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Başkan Dursun Özbek'e kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verdiği 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para ceza ile Galatasaray'a uyguladığı 200 bin lira cezaya yönelik itirazlar ele alındı.

Tahkim Kurulu, Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezası ile Galatasaray'a uygulanan 200 bin lira cezanın kaldırılmasına karar verdi. Kurul ayrıca Galatasaray'a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verilen 56 bin liralık ceza ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı verilen 125 bin liralık cezayı ise onadı.

Ali Koç'a verilen cezalar onandı

Kurul, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ise kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle verilen 200 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi.

Fenerbahçe Kulübünün de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle verilen toplam 420 bin liralık ceza ile söz konusu taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bloke edilmesi kararlarını onadığını açıklandı.

Kurul, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 16 Mart'taki basın toplantısında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 104 bin liralık para cezası kararını da onadı.

Medipol Başakşehir ve Konyaspor kararları

Kurul, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na ihraç öncesi ve sonrasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 52 bin lira para cezası kararının da onandığını açıkladı.

Kurul, Konyaspor Kulübüne taraftarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı verilen toplam 586 bin 500 lira para cezasını da onadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFutbolFederasyonuTahkimKuruluDursunÖzbekGS
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